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5 сентября • обновлено в 05:11
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"Дань платить уже необязательно": сеть высмеяла Путина за 100 млрд для Монголии

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Президент России Владимир Путин предложил выделить Монголии государственный кредит на 100 млрд рублей (37,8 млрд гривен), что высмеяли пользователи сети.

"Кто-нибудь, скажите дедушке-нацлидеру, что иго 500+ лет, как закончилось, и дань платить уже необязательно. Да и вообще это не та Монголия", – написал в Twitter блогер Проф. Преображенский.

"Иго продолжается, Монголо-Удмуртский хан Путин уже 20 лет собирает дань с русских холопов", – заявил пользователь Сталинское отродье.

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"Можно предположить, что конечный интересант этого кредита – желдороги РФ", – резюмировал Ildus Yusupov.

В ходе визита в Монголию Путин предложил этой стране госкредит от России на 100 млрд. рублей.

Кто-нибудь, скажите дедушке-нацлидеру, что иго 500+ лет, как закончилось, и дань платить уже необязательно.
Да и вообще это не та Монголия.

— Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 4, 2019
"Дань платить уже необязательно": сеть высмеяла Путина за 100 млрд для Монголии

Президент России Владимир Путин предложил выделить Монголии государственный кредит на 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить Монголии государственный кредит на 100 млрд рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Российской Федерации на встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил о заинтересованности Москвы в расширении экономического сотрудничества между странами.

Соответствующую инициативу главы Кремля высмеяли пользователи сети.

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