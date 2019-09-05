"Дань платить уже необязательно": сеть высмеяла Путина за 100 млрд для Монголии

Президент России Владимир Путин предложил выделить Монголии государственный кредит на 100 млрд рублей (37,8 млрд гривен), что высмеяли пользователи сети.

"Кто-нибудь, скажите дедушке-нацлидеру, что иго 500+ лет, как закончилось, и дань платить уже необязательно. Да и вообще это не та Монголия", – написал в Twitter блогер Проф. Преображенский.

"Иго продолжается, Монголо-Удмуртский хан Путин уже 20 лет собирает дань с русских холопов", – заявил пользователь Сталинское отродье.

"Можно предположить, что конечный интересант этого кредита – желдороги РФ", – резюмировал Ildus Yusupov.

В ходе визита в Монголию Путин предложил этой стране госкредит от России на 100 млрд. рублей.



Кто-нибудь, скажите дедушке-нацлидеру, что иго 500+ лет, как закончилось, и дань платить уже необязательно.

Да и вообще это не та Монголия. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 4, 2019

Президент России Владимир Путин предложил выделить Монголии государственный кредит на 100 млрд рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Российской Федерации на встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил о заинтересованности Москвы в расширении экономического сотрудничества между странами.

Соответствующую инициативу главы Кремля высмеяли пользователи сети.

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