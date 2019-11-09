Дайте Зеленскому немного времени: Джек Ма про Украину, успех и угрозу искусственного интеллекта

Китайский бизнесмен, основатель компании Alibaba и один из богатейших людей мира с состоянием в 39 млрд долларов Джек Ма впервые посетил Украину. Он провел часовой диалог с украинскими бизнесменами в рамках Международного экономического форума. Переговоры о его приезде велись два года. OBOZREVATEL собрал интересные тезисы выступления бизнесмена – о том, как стать богатым и почему украинцы должны дать шанс новому правительству и новому президенту.

Украина не может позволить себе копировать успех других стран, так же как и не может себе этого позволить любая другая страна в современном мире. Мы попали в новую эру, которая является новой для любой страны. Как предприниматели, мы верим в будущее, и мне было очень приятно, что президент Зеленский сказал: инвестируйте в будущее, в маленькие и средние бизнесы, а также в молодежь. Это ключ к развитию.

Богатство сейчас ничего не значит, а хорошая компания необязательно должна быть большой. Чем более крупной компанией вы являетесь, тем больше проблем создаете. Хорошая компания означает, что вы заботитесь о своих работниках и клиентах. Это когда вас уважают не потому, что вы состоятельный. Это когда вы работаете и счастливы, и ваши работники счастливы тоже.

Джек Ма 24 ИноСМИ

Единственный способ, когда вы можете сложить руки – это крупное поражение. Когда вы не сдаетесь, это лишь большая ошибка. Ошибка – это лучшее удобрение для завтрашнего успеха. О нас говорят: "Ребята, вам так повезло. Вы работаете 20 лет, вы так многого достигли". Да, мы достигли, но мы очень много работали над этим. У нас было так много ошибок, чем кто-то может себе представить. Мы ошибались в капитале, в управленческих решениях, в кадровых.

Например, когда я собрал 5 млн долларов инвестиций, подумал: "О, я теперь богат. Могу нанимать высокопоставленных людей" и захотел сделать крупный план маркетинга для одного продукта. Но мой директор по маркетингу составил его на 20 миллионов. Я ему ответил, что у меня есть только 5. Когда ваша компания как маленький трактор, не пытайтесь купить туда супермощный двигатель для Боинга-747. Вы просто не готовы. Не думайте, что хорошие люди – крутые. Инвестируйте в людей в вашей компании и тогда ваша компания будет расти.

Очень многие люди стремятся достичь большого успеха и пытаются хантить людей. Я был учителем, когда начинал свой бизнес и не имел опыта в работе с рынком, ничего не знал о технологиях и бухгалтерском учете. Но я знал – надо найти таких людей, как я. Хороший учитель всегда будет гордиться своими учениками. Никто не хочет, чтобы его ученики были в тюрьме. Но если вы хотите, чтобы ваши ученики были успешными – должны дать им лучшие знания. Я доверяю своим людям, даю советы. Если думаете, что какой-то человек за 5 лет станет хорошим боссом – нанимайте его.

Как предприниматели, мы любим, когда жалуются другие люди, потому что именно там и находятся возможности.

Мой совет Украине – развивать средний сектор, доверяйте предпринимателям. Когда вы маленькая компания – думайте о том, как будете выживаете и как можно развиваться. Не думайте об этих великих чинах. Когда я был молодым, я ненавидел все эти "майкрософты" и другие крупные компании. А потом подумал: "Да ну". А теперь они нас боятся.

Когда начинал свой бизнес в 90-х, у меня не было ничего: ни технологий, ни денег, ни кредитов, ни логистики. Ничего. Но если бы у меня все это было, уже не было бы шанса что-то создать.

С внедрением искусственного интеллекта работу будут выполнять машины. Но почему вы за это переживаете? Пусть за это переживают звезды кино. Люди переживали, когда в мире появилась первая технология, в прошлом веке мы переживали из-за появления электричества, а теперь переживаем за искусственный интеллект. И что такое этот искусственный интеллект? Мы, люди, лишь на 7% используем собственные мозги. Вы думаете, нам удастся создать машину, которая нас убьет? Это невозможно. Люди должны быть уверенными – в машинах всего лишь чипы, а у людей – сердца, и вы никогда их не воспроизведете. Машина может заменить какую-то маленькую часть человеческого мозга, но машина никогда не заменит ваше сердце. Поверьте.

Мой дедушка работал 18 часов в день, семь дней в неделю и говорил, что постоянно занят. Мы сейчас в мире работаем 5 дней в неделю, по 8 часов и говорим, что очень заняты. Мой внук будет работать по три часа вдень, три дня в неделю и тоже будет говорить, что очень занят. Но я работаю по схеме 9/9/6 и наслаждаюсь при этом жизнью. Когда я принимаю душ, я уже работаю, я думаю. Когда я бегаю – думаю, так же как и тогда, когда сижу на унитазе. Я никогда не останавливаю свою работу.

Если вам не нравится ваша работа, то даже если будете работать по два часа вдень – вам все равно будет плохо. А если будете любить ее – то и 18 часов в радость будет.

У нас 60 миллионов предприятий в Alibaba, у которых на нас есть надежда. Поэтому нам надо тяжело работать.

В ближайшем будущем машины станут значительно умнее людей, они будут больше помнить, поэтому подавляющее большинство того, чему мы учим детей, машинам будет даваться лучше. Чему учить детей, чтобы они могли быть лучше машин? Быть креативными, инновативными, иметь независимое мышление. Когда столько мнений вокруг в интернете, люди теряют свое независимое мышление. И нам нужно, чтобы наши дети были более креативными.

Нам нужно вкладывать деньги в первичную школу, вторичную, детские сады и тогда уже в университеты. И многие страны начинают менять свои учебные программы – Финляндия, Япония. До 12 лет для детей важна музыка, спорт, командная работа, рисование. Люди не должны поглощать знания, как машины. Они должны пробовать их. Я вижу много людей во всем мире, которые имеют отличные знания, но они не знают, как ими пользоваться.

В Украине очень образованные люди. Не бойтесь ошибаться, чем больше у вас ошибок – тем больше у вас будет опыта.

Владимир Зеленский 24 канал

Мне не очень нравятся школы бизнес-администрирования. Я когда-то отправлял несколько человек в бизнес-школу в Польшу, и я бы не сказал, что они приехали оттуда умнее. Бизнес-школы работают на историях успеха, а если вы слышите много таких историй, то думаете, что он такой легкий. А нет, успех – это ошибки в первую очередь. Учитесь на ошибках других людей, потому что это сделает вас сильнее.

В Украине молодой и страстный президент и молодое правительство. Мало где в странах есть президент и правительство, которым по 30-40 лет. Президент лишь несколько месяцев является президентом, дайте ему еще немного времени. То, что он говорит, мне очень нравится: инвестируйте в людей, в малый и средний бизнес. Это очень важные вещи.

Я уже давно восхищаюсь Украиной, хотя это моя первая поездка сюда. Вам очень повезло! У вас прекрасная земля, очень умные люди и прекрасные женщины. Я не знаю, как такая замечательная комбинация не может работать вместе?

Китайско-украинские отношения должны развиваться. Думаю, пригласить сюда своих китайских друзей по бизнесу. Ваше правительство, люди и земля имеют огромный потенциал.

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