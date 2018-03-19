"Дайте денег": бельгиец решил продать ферму в Украине из-за коррупции

Гражданин Бельгии Бернар Вилем хочет продать свою ферму по производству козьего сыра во Львовской области из-за коррупции в Украине.

"Я увидел большое количество земли, хорошие климатические условия и понял, что здесь можно заниматься аграрным бизнесом. Тогда, в 2000-х годах, никто на него не обращал внимания. Олигархи смеялись, когда речь шла об агроперспективах Украины. Теперь, спустя 15 лет, ситуация кардинально изменилась. Почти всю землю распределили между собой олигархи и люди, причастные к власти, создали агрохолдинги. Сначала, когда я только начинал, мне говорили: "Приезжайте, у вас будут все условия!". А потом началось: дайте денег на футбольную команду," надо жить с обществом", – рассказал он в интервью "Цензор.НЕТ".

Он отметил, что одной из главных проблем для ведения бизнеса в Украине является выделение земли. Передача ее в аренду проходит непрозрачно, так как "все решается кучкой коррумпированных местечковых князьков, а не по закону".

"Аренду земельного участка дают по наивысшей ставке, то есть 12%. По закону, налоговая ставка должна быть от 4 до 12%. 12 – это под заправки и супермаркеты. Моя жена арендует под 12%, потому что она – жена иностранца. Разве это закон? Это – дискриминация", – сообщил бельгиец.

По его словам, продать семейный бизнес он также решил из-за постановления городского совета о передаче земли сельскохозяйственного назначения под строительство гранитного завода.

"Неподалеку от нас есть кусок земли, где от прежних помещений остался лишь фундамент да полуразвалившаяся автовесовая. Собственник продал это имущество человеку, который к фермерству не имеет никакого отношения. И этот человек на 18 сотках земли планирует строительство гранитного завода. Я здесь положил восемь лет своей жизни, вложил в ферму миллион евро, власть мне постоянно не давала покоя, и в итоге они планируют делать у нас под дверью гранитный завод, изменив назначение сельскохозяйственных земель, причем решение было принято, пока народ отдыхал на рождественских праздниках", – отметил он.

Кроме того, Вилем сообщил, что на пути от Львова до Дмитровичей негде купить качественную сельхозпродукцию. Он также назвал опыт с козьей фермой в Украине неудачным экспериментом.

"По трассе до Львова вы не найдете ни одной фермы, где можно купить молока или пшеницы на хлеб. Потому что нет ферм. В Украине большее значение имеют "варианты и нюансы", чем закон. Найдите мне хоть одну ферму в Украине, к которой не имеют отношения олигархи, бывшие председатели колхозов или представители власти. Их нет", – резюмировал Вилем.

Позже, на странице La Ferme d'Elise появилось сообщение, что ферма не закрывается.

"Ходят слухи, что мы закрываем нашу ферму. Нет, мы не закрываем и не собираемся этого делать. Работаем в обычном режиме, ждем пополнения и вас в гости. Спасибо за ваше внимание к нам, поддержку и уважение. Назло всем остальным мы будем только процветать. Все будет хорошо, потому что все того хотят", - сказано в сообщении.

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