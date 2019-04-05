"Да мне все равно": Зеленский ответил, вернет ли ПриватБанк Коломойскому

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не считает, что национализированный ПриватБанк должен возвращаться украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях", которая является проектом Радио Свобода.

"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться... ПриватБанк сейчас — государственное учреждение, почему он должен возвращаться Коломойскому?" — ответил Зеленский.

Отмечается, что во время этого разговора со съемочной группой, который состоялся во время его концерта в городе Бровары под Киевом, охранники Зеленского силой оттеснили оператора от журналиста на несколько десятков метров за кулисы. Следовательно, этот фрагмент интервью с кандидатом на пост президента удалось записать только на аудио.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсацию за национализацию ПриватБанка. При этом он опровергает информацию о выводе из финучреждения $5,5 млрд.

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