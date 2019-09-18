"Да идите вы...": в ГФС разгорелся громкий скандал вокруг увольнения чиновника

В Государственной фискальной службе разгорелся громкий скандал вокруг увольнения директора Департамента информационных технологий Александра Ивашковича.

На своей странице в Facebook он резко прокомментировал тот факт, что против него открыли дисциплинарное производство по факту "ненадлежащего исполнения должностных обязательств".

Ивашкович опубликовал гневный пост о том, что не собирается давать никаких объяснений дисциплинарной комиссии. При этом чиновник указал, что заявление о своем увольнении по собственному желанию написал еще в июне 2019 года.

"Официально сообщаю, что я имел в виду в гробу в светлой обуви все ваши служебные расследования, дисциплинарные производства "в рамках операции бастион", выговоры и всю другую подобную лабуду. Никаких "объяснений" ни вам, ни "на имя субъекта назначения" я больше подавать не буду. Мне абсолютно все равно, когда, по какой статье и под каким предлогом вы меня уволите и сколько выговоров перед этим выпишете", – написал он.

Ивашкович также добавил, что легко найдет себе работу программиста и не будет позволять чиновникам портить ему нервы.

"Садитесь сами на мое место и работайте. Я программист, и работу себе найду. Нервы мне вы тоже не подпортите, я свое отпереживал еще в прошлые разы, а сейчас мне на все ваши художества совершенно фиолетово. Здоровье дороже. Конец официального заявления", – заключил чиновник.

Потом он добавил, что даже не будет писать заявление об увольнении и не собирается забирать свою трудовую книжку.

"Поэтому в этот раз заявления от меня не будет. Увольняйте сами и не пудрите мозги. Мне от вас даже трудовой книжки не нужно. А тренироваться можно на ком-то помоложе", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении.

Свое требование об увольнении Власова глава государства объяснил тем, что чиновник не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский во время совещания в Ужгороде 6 июля. При этом его сообщение об их увольнении в соцсети оказалось ложным.

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