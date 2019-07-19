"Да хоть сейчас!" Украина жестко обратилась к "Газпрому" из-за газа

Украина предлагает России не ждать сентября и "прямо хоть сейчас" начать переговоры о новом контракте на транзит российского газа с 2020 года.

Об этом на своей странице в Facebook заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, отталкиваясь от условий, озвученных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

"Если российская сторона тоже согласна (с озвученным Шефчовичем вариантом. – Ред.), то можем хоть прямо сейчас начать работу над договорами по реализации этого варианта на практике", – написал он.

Витренко напомнил, что должно быть операторское соглашение (о соединении газотранспортных систем, interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 млрд куб. м ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд куб. м ежегодно в среднем в течение 10 лет.

По его словам, все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть по их экономической обоснованности не должно быть сомнений.

"Если российская сторона не согласна с вариантом Шевчовича, то было бы интересно услышать почему, а также услышать встречное предложение", – отметил Витренко.

Транзит газа Цензор.НЕТ

Он считает, что затягивание времени – не в интересах ни одной из сторон, так как Европе надоели постоянные проблемы с поставками российского газа. Украине же нужна ясность относительно будущего транзита, в частности, чтобы прекратить политические спекуляции на этой теме, а Россия может хотеть избежать обвинений в Европе в очередном газовом кризисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАК заявили, что российский "Газпром" пообещал заключить мировое соглашение с "Нафтогазом", но так и не сделал украинцам никакого предложения.

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