Cубсидии в Украине забирают из-за мобильных телефонов и поездок: кому придется вернуть потраченную "скидку"

В Украине миллионы субсидиантов проходят верификацию. Министерство финансов сопоставляет информацию из разных реестров и госорганов, а после отправляет в органы соцзащиты уведомления о возможных нарушениях. Только в этом году в "черный список" попали более 170 тыс. семей.

Правда, при проверке оказалось, что львиная часть из них правил не нарушили. Субсидию могут забрать из-за покупки дорого телефона, туристической поездки или даже мебели на сумму от 50 тыс. грн. Так, недавно в Черновицкой области, как сообщают в местном департаменте соцзащиты, субсидию забрали из-за покупки телефона известной марки.

"Обозреватель" разобрался, кто в Украине рискует не пройти верификацию Минфина.

Как и кого проверяют

Министерство финансов собирает информацию из всех доступных источников, а после сопоставляет ее. При чем ведомство имеет право получить по запросу доступ к банковской тайне. Покупка дорого телефона, недвижимости, автомобиля – вся эта информация "всплывет" в одном из реестров или же отобразится в истории платежей. Как рассказали в Минфине, одно из самых распространенных нарушений – покупка на сумму от 50 тыс. грн.

Согласно действующему постановлению, это может быть любая вещь, услуга или даже медицинская операция (за исключением случая, когда это необходимо для спасения жизни). Так, если потратить 52 тыс. грн, например, на лечение зубов и установку пломб, то субсидии со следующего сезона могут отнять.

Еще одна причина для отказа – сокрытие части дохода. Правда, это нарушение обнаружить сложнее. Как свидетельствуют данные Госстата, каждый третий украинец часть зарплаты или же весь доход получает в конверте. Фактически, эти деньги остаются в тени и не учитываются при расчете суммы субсидии. Но если Министерство финансов все-таки обнаружит незадекларированный доход, то нарушителю придется не просто самостоятельно платить за коммуналку, но и вернуть в бюджет "лишнюю" скидку.

Для примера, если официальный доход семьи из трех человек 10 тыс. грн, они должны платить за коммунальные услуги не больше 1539 грн. Допустим, что реальные расходы на коммуналку в отопительный сезон достигали 2000 грн в месяц. Ежемесячный размер субсидии – 461 грн. Если окажется, что реальный доход семьи, например, 15 тыс. грн и субсидия им вовсе не положена, то за полгода использования неположенной субсидии придется вернуть в бюджет более 2,7 тыс. грн.

Проверка субсидиантов фактически происходит в два этапа. На первом ее проводят органы социальной защиты, после к проверке подключается и Министерство финансов. Однако, этого, уверены в правительстве, недостаточно. Международные партнеры рекомендовали Украине ужесточить верификацию и на эти цели пообещали материальную помощь. Так, если парламент примет закон о социальной инспекции, то Всемирный банк выделит стране $35 млн. При этом "ревизоры" получат право ходить по домам субсидиантов с проверками. Ранее "Обозреватель" подробно писал о том, какие права могут получить социальные инспекторы.

Без проверок не обойтись

Ежегодно из бюджета на компенсацию субсидий тратят миллиарды гривен. При чем платят за "льготников" все украинцы. Так, в этом году на субсидии выделят более 70 млрд грн. Это те деньги, которые могли бы пойти на повышение зарплат бюджетникам, поддержку бизнеса, строительство дорог и социальной инфраструктуры. Однако в результате средства просто проедаются. При чем, как показывают социологические исследования института им. Яременко, каждый четвертый субсидиант заявляет о том, что его доход находится на среднем или даже выше среднего уровне. Из-за зарплат в конвертах очень сложно определить, кто на самом деле нуждается в помощи от государства, а кто просто скрывает свои доходы.

Ранее "Обозреватель" уже писал о том, как украинцы скрывают доход от сдачи своей недвижимости в аренду и даже оформляют субсидии на квартиры, в которых селят арендаторов.

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Еще одна проблема – завышенные социальные нормативы потребления коммунальных услуг. Субсидия назначается на "норму", однако, как показывают данные Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, реально же украинцы тратят значительно меньше "нормы". Субсидия в таких условиях не стимулирует экономить. Для примера, в Молдове в среднем одно домохозяйство за год использует 425 куб.м газа, в Румынии – 743 куб.м, в Польше – 573 куб.м. А в Украине – 1443 кубометра (комплексный показатель с учетом отопления).

Уже в следующем году в Украине может полноценно заработать монетизация субсидий. То есть скидки будут выплачивать деньгами. Перед тем, как внедрять монетизацию, необходимо удостовериться, что все субсидианты, а это каждая вторая украинская семья, действительно нуждаются в поддержке.