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МирСпорт

/Новости экономики

Cтыдятся ''вечной бедности'': выяснился шокирующий факт о России

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В России провели новый опрос "Левада-центра" по проблеме национальной идентификации. Как оказалось, за "вечную бедность и неустроенность" России испытывают чувство стыда 61% опрошенных.

Как сообщает РБК, гордость жителей РФ за свою страну связана с ее прошлым, а стыд – с настоящим. Опрос проводили в ноябре-декабре 2018 года.

"С мыслью о своем народе у россиян связана прежде всего история и прошлое (53% в сравнении с 37% в середине 2015 г.), территория страны (35% против 44%) и место рождения (33% против 41%)", - сообщает издание.

Отмечается, что события, с которыми у россиян связано чувство гордости за свою страну, уходят в прошлое. На победу во Второй мировой войне указали 87% респондентов, ведущей ролью страны в освоении космоса гордятся 50% опрошенных, аннексией Крыма – 45%.

Обращение к прошлому происходит тогда, когда поводов для гордости в настоящем недостаточно, отмечает социолог Карина Пипия.

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"За "вечную бедность и неустроенность" России испытывают чувство стыда 61% (в 2015 г. – 56%) опрошенных. Аналогичные чувства по отношению к распаду СССР высказали 45% (28%). Грубых нравов, хамства и неуважения друг к другу стыдятся 37% (31%) респондентов, а прихода Путина к власти – 9% (против 1% тремя годами ранее)", - заключило издание.

Кремль

Кремль

ИноСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предрек России стагнацию и бедность.

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Место
Россия
Теги
Новости Россиибедность
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Когда такой вопрос провели на Украине, выяснилось что половина хохлов гордятся способностью срать не снимая шаровар, а половина умением долбиться в дупу как настоящие европейцы.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Знают, что живут в дерьме, но все равно пыжатся дутым величием!!!
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Ну нищеброды.. че там еще гадать!!!😂 Из покон-веков привыкли облизывать барский сапог и всегда стоять в позе холопов )))))
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Сибаритов Виктор, это ты правильно про хохлов сказал.
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