На Уолл-стрит подсчитали потери от коронавируса: как обеднеет мир за 2 года

Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения COVID-19 составит свыше $5 трлн в течение двух лет.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает в четверг, 9 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты банков Уолл-стрит.

В агентстве обратили внимание на то, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Это связано с тем, что распространение вируса вынудило страны закрыть большую часть предприятий.

Коронавирус ударит по мировой экономике naked-science.ru

Эксперты прогнозируют, что спад будет кратковременным, однако экономикам потребуется как минимум два года, чтобы вернутся к докризисным показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9% из-за эпидемии коронавируса, при этом под ударом главным образом окажутся рабочие места и деловая активность.

В прогнозе Saxo Bank говорилось, что нынешний год будет потерян для мировой экономики из-за мощного удара по спросу, предложению и обвалу на рынке нефти, спровоцированных распространением нового коронавируса.

В свою очередь советник президента Украины, экономист Олег Устенко считает, что кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.