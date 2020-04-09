На Уолл-стрит подсчитали потери от коронавируса: как обеднеет мир за 2 года

Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения COVID-19 составит свыше $5 трлн в течение двух лет.
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Об этом сообщает в четверг, 9 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты банков Уолл-стрит.
В агентстве обратили внимание на то, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Это связано с тем, что распространение вируса вынудило страны закрыть большую часть предприятий.
Коронавирус ударит по мировой экономике
naked-science.ru
Эксперты прогнозируют, что спад будет кратковременным, однако экономикам потребуется как минимум два года, чтобы вернутся к докризисным показателям.
Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9% из-за эпидемии коронавируса, при этом под ударом главным образом окажутся рабочие места и деловая активность.
В прогнозе Saxo Bank говорилось, что нынешний год будет потерян для мировой экономики из-за мощного удара по спросу, предложению и обвалу на рынке нефти, спровоцированных распространением нового коронавируса.
В свою очередь советник президента Украины экономист Олег Устенко считает, что кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.
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