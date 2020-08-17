COVID-19 в Украине 'ударит' по рынку труда, количество безработных вырастет до 3 миллионов – эксперты

Из-за внедрения новых карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в случае второй волны коронавируса, уровень безработицы в Украине может возрасти.

Как рассказал руководитель направления отказа источников существования МБФ "Каритас Украины" Геннадий Якубов, так количество безработных в Украине может вырасти до трех миллионов человек, передает "5 канал".

Эксперт отметил, что сейчас уровень безработицы в Украине сегодня составляет 14,7-14,8%, что в количественных показателях составляет 2,7-2,8 миллиона человек.

"С ухудшением карантинных условий и с увеличением количества инфицированных ситуация будет только ухудшаться. Будет уменьшаться количество рабочих мест, количество работников будет сокращаться – это повлияет на рынок труда негативно. Мы ожидаем, что к концу года количество безработных достигнет 3 миллионов человек", – отметил Якубов.

Со своей стороны руководитель Экспертно-аналитического центра Юлия Дрожжина прогнозирует: если осенью начнется новая волна карантина, она может сильно ударить по бизнесу и, соответственно, по рынку труда.

"То есть, есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше", – отметила Дрожжина.

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