COVID-19 усложнил поиски работы в Украине, 10% украинцев стали безработными – эксперты

Введенные в Украине карантинные ограничения уже привели к сокращению объемов производства и росту безработицы, а 10% трудоспособного населения страны потеряли работу.

Как пишет "24 канал", специалисты по набору персонала отмечают, что работодатели существенно сократили количество вакансий, а также стали более требовательными к претендентам.

"Работа есть, но получить ее стало сложнее. Вакансий, которые публикуют работодатели на сайтах поиска работы, сейчас меньше примерно на 30%", – отметил основатель рекрутинговой компании "Борщ" Сергей Марченко.

Он добавил, что существенную конкуренцию на рынке труда создали и те, кто вернулся из-за границы.

"Претендентов на работу стало значительно больше. И это давит на рынок труда. Поэтому многим людям сейчас сложно найти работу", – пояснил Марченко.

Также эксперты отметили и такую форму скрытой безработицы, как неоплачиваемые отпуска, в которые заставили пойти часть украинцев. Кроме того, сообщается, что более 10% трудоспособного населения страны потеряли работу.

Дальнейшее же распространение коронавируса и введение новых ограничений будет еще больше сдерживать экономическую активность в стране.

"По оценкам экспертов, на грани выживания оказался не только мелкий бизнес, а целые отрасли экономики. Больше всего страдает сфера обслуживания, предприятия химпрома, машиностроения, аэрокосмической отрасли. В минусе оказались также транспортные компании и сфера развлечений", – пишет издание.

В Кабмине же прогнозируют, что ВВП Украины из-за пандемии может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

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