COVID-19 может обвалить мировую экономику на 7,6%: эксперты сделали прогноз

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрогнозировали, что пандемия коронавируса (COVID-19) может привести к обвалу мировой экономики на 7,6%.

Об этом говорится в докладе, обнародованном 10 июня, передает dw. Организация назвала мировую пандемию "самым тяжелым кризисом в сфере здравоохранения и экономики со времен Второй мировой войны".

В докладе сказано, что в случае, если распространение коронавируса будет "под контролем" мировая экономика в 2020 году сократится на 6%, а если будет вторая волна СOVID-19 – на 7,6%. Вместе с тем, согласно прогнозам организации, в 2021 году можно ожидать существенного восстановления экономического роста.

По мнению экспертов ОЭСР, наиболее сильно от коронавируса пострадала экономика стран еврозоны: даже при лучшем сценарии они ожидают обвала на уровне 9,1%. На случай второй волны пандемии прогнозируется сокращение экономики на 11,5%. Особенно тяжелая ситуация, по мнению экономистов, в Испании, Франции, Италии и Великобритании. Для Германии ОЭСР прогнозирует падение экономики на 6,6-8,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.