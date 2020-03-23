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23 марта • обновлено в 19:43
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Из-за COVID-19 Евросоюз приостановил действие Пакта стабильности и роста

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В ответ на коронавирус Европейский Союз приостановил действие пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины.

Решение в понедельник, 23 марта, на экстренной видеоконференции принял совет ЕС по экономике и финансам, передает ТАСС. Отметим, действие базового документа зоны евро приостановлено впервые в истории.

Иллюстрация. ЕС

Иллюстрация. ЕС

24 Канал

Пакт стабильности и роста ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга – 60% ВВП.

Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу. Это решение фактически означает отказ Евросоюза от политики бюджетной дисциплины.

Справка: пакт стабильности и роста – соглашение между государствами Европейского союза, подписанное в 1997 году, касающееся налоговой и бюджетной политики государств-членов организации.

Как писал OBOZREVATEL, первый тест на COVID-19 канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат.

22 марта канцлер решила отправиться под домашний карантин после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей прививку.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Теги
Европейский Союз экономика
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Ну, теперь точно укроиньцев примут в ЕС. Семья народов, все дела.
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