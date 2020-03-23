В ответ на коронавирус Европейский Союз приостановил действие пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины.

Решение в понедельник, 23 марта, на экстренной видеоконференции принял совет ЕС по экономике и финансам, передает ТАСС. Отметим, действие базового документа зоны евро приостановлено впервые в истории.

Иллюстрация. ЕС 24 Канал

Пакт стабильности и роста ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга – 60% ВВП.

Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу. Это решение фактически означает отказ Евросоюза от политики бюджетной дисциплины.

Справка: пакт стабильности и роста – соглашение между государствами Европейского союза, подписанное в 1997 году, касающееся налоговой и бюджетной политики государств-членов организации.

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