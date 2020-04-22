Как обвал нефти повлияет на стоимость бензина в Украине: озвучен прогноз
В Украине стоимость бензина на автозаправках снижается практически на 30 коп./литр еженедельно. Такая ситуация продолжится.
"Сцепив зубы, компании, которые торгуют нефтепродуктами, пытаются снижать цены как можно медленнее, но все равно им придется это сделать, потому что в крупном опте стоимость нефтепродуктов снизилась на 30%", – заявил в эфире ObozTV руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
В контексте рекордного падения мировых цен на нефть, зафиксированного 20 апреля, эксперт заверил, что "котирования на бирже никакого отношения к цифрам на АЗС не имеют".
Рябцев назвал три фактора, которые оказывают влияние на цену топлива на АЗС. Первый – стоимость нефтепродуктов на границе. "Она на протяжении последнего месяца снизилась примерно на 30%". Второй – уровень спроса на нефтепродукты, который сокращается из-за карантинных ограничений.
Третий – курс национальной валюты, который на протяжении последних нескольких недель демонстрирует относительную стабильность.
"Поэтому мы видим снижение стоимости топлива на заправках, еженедельно примерно на 30 копеек по каждому виду нефтепродуктов, и это снижение будет продолжаться", – спрогнозировал эксперт.
"К сожалению, нам трудно воспользоваться этим из-за карантинных ограничений, но этим пользуются аграрии, которые сейчас закупают нефтепродукты по ценам, на которые они даже не рассчитывали", – заметил он.
Как писал OBOZREVATEL:
20 апреля в один из моментов цены на нефть достигли минус $40,32 за баррель.
В марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.