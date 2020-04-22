Как обвал нефти повлияет на стоимость бензина в Украине: озвучен прогноз

В Украине стоимость бензина на автозаправках снижается практически на 30 коп./литр еженедельно. Такая ситуация продолжится.

"Сцепив зубы, компании, которые торгуют нефтепродуктами, пытаются снижать цены как можно медленнее, но все равно им придется это сделать, потому что в крупном опте стоимость нефтепродуктов снизилась на 30%", – заявил в эфире ObozTV руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

В контексте рекордного падения мировых цен на нефть, зафиксированного 20 апреля, эксперт заверил, что "котирования на бирже никакого отношения к цифрам на АЗС не имеют".

Рябцев назвал три фактора, которые оказывают влияние на цену топлива на АЗС. Первый – стоимость нефтепродуктов на границе. "Она на протяжении последнего месяца снизилась примерно на 30%". Второй – уровень спроса на нефтепродукты, который сокращается из-за карантинных ограничений.

Третий – курс национальной валюты, который на протяжении последних нескольких недель демонстрирует относительную стабильность.

Сцепив зубы, компании будут вынуждены снижать цену, сказал Геннадий Рябцев

"Поэтому мы видим снижение стоимости топлива на заправках, еженедельно примерно на 30 копеек по каждому виду нефтепродуктов, и это снижение будет продолжаться", – спрогнозировал эксперт.

"К сожалению, нам трудно воспользоваться этим из-за карантинных ограничений, но этим пользуются аграрии, которые сейчас закупают нефтепродукты по ценам, на которые они даже не рассчитывали", – заметил он.

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