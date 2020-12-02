Зеленский год назад обещал снизить тарифы в два раза: в результате коммуналка резко подорожала

Президент Владимир Зеленский ровно год назад, 2 декабря 2019-го, заявлял, что следующей зимой благодаря "интересному решению" тарифы на тепло удастся снизить на 50% (в два раза). В результате, к примеру, отопление частного дома в Киеве за год подорожало почти на 500 грн в месяц.

Так, OBOZREVATEL сравнил тарифы на коммунальные услуги 2 декабря 2019-го и 2 декабря 2020-го. К примеру, в Киеве цены на электроэнергию (как и по всей стране), горячую воду и отопление не изменились. А вот газ и холодная вода значительно подорожали.

Предположим, что семья отапливает дом газом и в месяц тратит около 200 кубометров (на подогрев воды и отопление). При этом потребляет около 10 кубометров холодной воды. Без учета электроэнергии и тех тарифов, размер которых не изменился, месячная стоимость коммуналки для такой семьи увеличится с 1 496 до 1 991 грн.

Как изменились тарифы в Киеве:

Газ ("Киевгаз"):

с 6,46 до 8,81 грн за кубометр;

Холодная вода ("Киевводоканал"):

с 20,4 до 22,99 грн за кубометр.

А что обещал Зеленский?

Второго декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам из спортзала. Среди прочего он заявил: "также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", – сказал глава государство.

Отметим, что с 2020-го в Украине также появилась абонплата на газ. То есть тариф разделили на две составляющие. Если же считать общую стоимость голубого топлива, окажется, что голубое топливо подорожало чуть ли не на половину, а это 70% в стоимости тепла. Те украинцы, которые отапливают свои дома и квартиры газом, уже почувствовали изменения цен, остальные же столкнутся с ростом цен в ближайшее время.

Так, уже при президенте Зеленском Кабмин принял решение разрешить поставщикам тепла в течение месяца пересматривать стоимость своих услуг, если дорожает и дешевеет газ.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнали расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 января 2021-го тарифов на распределение природного газа (так называемая абонплата). В среднем цены вырастут на 80%.