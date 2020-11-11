За год YASNO создал 67 энергоофисов в 6 регионах Украины

Светлые и просторные помещения с комфотными зонами ожидания и терминалами самообслуживания. В течение года с момента создания бренда YASNO в Киеве обновили 8 энергоофисов. А в целом в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Харькове, Запорожье и Черкассах клиентов теперь обслуживают в 67 энергоофисах YASNO.

В энергоофисы YASNO клиенты обращаются для оформления бумажных документов и очной консультации по вопросам поставки электроэнергии, а также за дополнительными продуктами и сервисами по энергоэффективности и электромобильности. В энергоофисах можно самостоятельно передать показания счетчика через терминалы самообслуживания, провести сверку расчетов. Для удобства посетителей в энергоофисах настроена система электронной очереди, есть отдельные зоны обслуживания бытовых и юридических клиентов и даже детский уголок.

Заботясь о безопасности клиентов, в период карантина энергоофисы YASNO проводят обслуживание по предварительной записи. Зарегистрироваться на визит оффлайн можно по телефонам или электронной почте, которые для этих целей выделили отдельно для каждого энергоофиса.

Напомним, первый энергоофис YASNO в столице отрыт в ноябре 2019 года по адресу: ул. Ю.Ильенко, 31. В течение года их обновили в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах города Киева.

В энергоофисах YASNO обслуживание осуществляют специалисты энергопоставляющей компании. Специалисты компаний, которые выполняют функции операторов системы распределения, принимают клиентов в отдельных помещениях.

"Наш приоритет – это комфорт клиентов. Чтобы посетителям было удобно в энергоофисах, в течение года мы провели масштабную реконструкцию по всей области. В помещениях – новый ремонт, современный интерьер и цифровые сервисы. Нам также важно, чтобы клиенты могли решить вопросы по поставке электроэнергии без очного визита в любое время, даже не выходя из дома. Для этого мы развиваем и постоянно совершенствуем дистанционные сервисы: Личный кабинет, чат-бот в Viber, обслуживание по номеру телефону контакт-центра или через страничку в Facebook", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.