YASNO подготовил мульт-ответы на часто задаваемые вопросы по электроэнергии

YASNO подготовил мультипликационные советы, которые помогут разобраться, кому и по каким вопросам электроэнергии необходимо обращаться. Уже два года население обеспечивают электроэнергией две отдельные компании – поставщик и оператор системы распределения (ОСР). Поставщиком электроэнергии для жителей столицы является YASNO (ООО "Киевские энергетические услуги"). Функции ОСР выполняют "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "Укрзалізниця", НЭК "Укрэнерго".

"Чтобы быстро решить вопрос по электроэнергии, следует помнить, когда обращаться к ОСР, а когда – в YASNO. Мы понимаем, насколько это важно для клиентов, поэтому постоянно напоминаем о функциях компаний. Полезные подсказки собраны на отдельной странице нашего сайта "Когда обращаться в YASNO?" и на странице Facebook. Также на канале в YouTube мы подготовили серию анимационных видео, которые помогут клиентам сориентироваться, куда обращаться по вопросам электроэнергии", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Чаще всего киевляне ищут ответы, когда:

Пропал свет или нестабильное напряжение

По вопросам отсутствия электроснабжения, плановых отключений, ремонта электросетей, нестабильного напряжения – необходимо обращаться к своему ОСР, к сетям которого подключен дом.

В YASNO выделили вопросы, которые чаще всего задают киевляне

Есть вопрос по поводу начислений в платежке и необходимо заплатить за свет

ОСР осуществляет расчет объемов потребления (количество использованных кВт∙ч) клиента и предоставляет эти данные поставщику. На основе объемов потребления поставщик производит начисление суммы в соответствии с тарифами, установленными государством, а также формирует счета, отправляет платежки и принимает платежи от клиентов. Поэтому, за консультацией по денежным расчетам, оплатам, задолженности или переплате – необходимо обращаться в YASNO.

Неисправный счетчик

Обращения по замене, ремонту, опломбированию, параметризации счетчика – нужно отправлять оператору системы распределения.

Планируют установить двузонный счетчик, чтобы экономить электроэнергию и деньги

YASNO поможет подобрать энергоэффективный набор Розумний Watt с услугой установки "под ключ". В состав набора входят двузонный счетчик, с которым потребляемая с 23:00 до 7:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле, умная розетка с таймером для автоматического включения/выключения электроприборов в нужное время и набор LED-ламп.

Электроэнергией население обеспечивают две отдельные компании – поставщик и оператор системы распределения

Необходимо передать показания счетчика

Показания счетчика принимают и ОСР, и YASNO. Чтобы платить только за потребленный объем электроэнергии, фиксировать показания необходимо в последний день каждого месяца и передавать до 3 числа.

Показания счетчика принимают и ОСР, и YASNO

Планируют перейти на тариф "электроотопление"

ОСР принимает заявки на увеличение присоединенной мощности, а также оформляет техническую документацию. После этого необходимо обратиться к поставщику YASNO (ООО "Киевские энергетические услуги"), который назначает тариф "электроотопление".

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.