Вопрос повышения тарифов на ток для населения уже перезрел, – политолог

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались 4 года, и они не покрывают даже затрат на транспортировку электричества, не говоря уже о стоимости его производства.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил политолог Кирилл Сазонов.

"Вопрос приведения бытовых тарифов к более-менее адекватному рыночному уровню уже давно перезрел. Тарифы не пересматривались с 2017 г. при инфляции свыше 25%", – сообщил политолог.

По его убеждению, у правительства нет другого выхода как принимать решение о повышении уже с 1 января.

"Тянуть с этим больше нет возможности – ни бизнес, ни государственные компании больше не в состоянии нести груз дотаций в 60-70 млрд грн в год", – добавил политолог.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Идею правительства привести тарифы к рыночному уровню поддержала Еврокомиссия и Секретариат Энергосообщества.

Как писал OBOZREVATEL ранее, экономист Борис Кушнирук отметил, что повышение тарифов на ток для населения будет условием нового кредита от МВФ.