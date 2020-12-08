У власти больше нет возможности тянуть c повышением тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом пишет политолог Кирилл Сазонов в своей колонке для издания "Цензор.Нет".

"Готова ли власть на прагматичные не популярные решения? Мой ответ - да. Уже да. Критическая масса проблем уже не даст возможности отступать, петлять, перекладывать на ковид и "попередников", - пишет Сазонов.

По его словам, перед президентом Владимиром Зеленским есть два сценария – пойти на прагматичное, но непопулярное решение реформировать тариф, или же запретить правительству это делать и вогнать страну в еще более глубокий кризис.

"У Зеленского два пути. Первый – запретить повышать (тариф для населения – прим.). При этом уже через полгода Рада вынуждена будет принимать законы о финансировании "Энергоатома", "Центрэнерго", производителей солнечной электроэнергии, еще кого-то на 50-80 млрд грн. Второй путь – это повысить уже с января", - пишет политолог.

Он отметил, что на пересмотре тарифов уже настаивает Международный валютный фонд.

"МВФ и другим партнерам Украины такие дыры (в бюджете – прим.) сильно не нравятся, и они начали разговор о приведение всех тарифов к рыночному уровню. Только риторика после очередного кидка стала недружелюбной", - добавил Сазонов.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.год на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч в другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.