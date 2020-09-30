В Украине могут взлететь тарифы на электроэнергию: чего и когда ждать

В Украине тарифы на электроэнергию не соответствуют уровню себестоимости. Эксперты сходятся во мнении: без повышения цен ни конкуренции на рынке не будет, ни ситуация в энергетике не улучшится.

Подробнее о том, как в Украине нужно повысить тарифы на электроэнергию и почему власти отказываются идти на такой шаг, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Тарифы нужно пересматривать, но не хватает политической воли

В Украине стоимость электроэнергии для населения одна из самых низких в Европе. Сейчас тариф на первые 100 кВт*час (90 копеек за кВт) не покрывают расходы даже на транспортировку, не говоря уже о генерации.

Все это приводит к целому ряду проблем, например, накопились многомиллиардные долги. Еще несколько месяцев назад Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала предложение регулятора поднять тариф на 30%. Позже они добавили: что это всего лишь предложение. Мол, есть специальные обязательства, которые принимает Кабмин. И именно правительство выносит решение, по каким тарифам продавать электроэнергию.

При этом Нацкомиссия в очередной раз подчеркнула: они выступают за то, чтобы отменить перекрестное субсидирование, не вдаваясь в детали. Что такое перекрестное субсидирование? Если кто-то платит за электроэнергию меньше, то кому-то придется платить больше. Так и происходит: население недоплачивает, а бизнесу приходится переплачивать.

Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт*час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают усредненный тариф на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

Эксперт в сфере энергетики Мирослава Качко уверена: повышать тарифы населению нужно было еще в прошлом году. С 1 июля 2019 года работает свободный рынок (именно его запуск и спровоцировал дисбаланс, так как не была решена проблема задолженностей), и по идее украинцы должны были платить за "свет" по рыночным тарифам.

Ситуация, когда украинцы платят по 90 копеек за первые 100 кВт*час электроэнергии, абсурдная, рассказывает OBOZREVATEL представитель Ассоциации потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Чтобы развивать сервисы, улучшить уровень услуг, нужна конкуренция.

"Я оставил бы эти тарифы, а для тех, кто много потребляет, увеличил бы стоимость, в тех больших домах, где большое количество техники, пусть они платят по 2 грн", – поясняет эксперт. Чем больше компаний заинтересовалось бы в рынке, тем выше была бы конкуренция и больше шансов на получение качественной услуги.

С тем, что цены нужно повышать, соглашается и эксперт "Опоры" Татьяна Бойко. "Это сейчас недорынок. Поставщики должны бороться за клиентов, их должно быть много. Почему сейчас не так? Потому что нет рыночной цены. Она должна быть намного выше. Тут есть два тарифа, один, который до 90 копеек, он даже транспортировку не покрывает, не то чтобы компенсировать расходы на производство", – рассказывает в комментарии OBOZREVATEL Бойко.

Проблемы с рынком и отсутствие политической воли

В Украине рынок электроэнергии запустили в "урезанном" состоянии: на законодательном уровне остались "провалы", которые так и не исправили. Проблемы тянутся из года в год, и, казалось бы, впервые у власти есть возможность все исправить: большинство в Верховной Раде, единолично сформированное правительство. Мол, все решения можно легко разработать, согласовать и внедрить. Но ситуация только усугубилась.

С началом карантина вся энергетика оказалась перед угрозой коллапса. Потребление упало на 9%, производство дешевой гидроэлектроэнергии обвалилось, задолженность перед атомной энергетикой взлетела, денег, чтобы платить за дорогую "зеленую" энергетику, не нашли.

Долги стремительно взлетели и сейчас, хотя с "зеленым" и удалось договориться, по итогам года общий "минус" Гарантированного покупателя (реформированный "Энергорынок", который гарантирует фиксированный тариф для населения и выкупает "ток" из возобновляемых источников) может достичь миллиарда евро!

Кроме того, после запуска рынка разделили функции облэнерго (на поставщика и оператора), и это только усугубило ситуацию. Советник по энергетическим вопросам вице-премьера по европейской интеграции Алексей Рябчин, который принимал участие в отборе новых кандидатов на должность членов НКРЭКУ, уверен: возможным решением таких проблем могло бы стать создание института "энергетического омбудсмена". Данное обязательство зафиксировано в законе "Про рынок электроэнергии" и "Про НКРЭКУ".

Омбудсмен смог бы собирать обращения украинцев и реагировать на них: в ответ на самые распространенные вопросы инициировать решение проблем. Сейчас же, как и в случае с поставщиком и оператором, ответственность разделена. Свои инструменты влияния на рынок есть и у Верховной Рады, и у Минэнерго, и у НКРЭКУ. Омбудсмен смог бы стать единым представителем власти, который бы сфокусировано отстаивал бы интересы потребителя, что особенно важно во время сложных реформ энергетических рынков.

"Вопрос анбандлинга, ситуации на рынках газа и электроэнергии, это важные темы, которые, конечно, мы затрагивали в интервью с кандидатами на должность члена НКРЭКУ и получали аргументированные ответы. Самостоятельно давать оценки или комментировать ответы конкурсантов, думаю, с моей стороны было бы некорректно", – подытожил в комментарии OBOZREVATEL Рябчин.