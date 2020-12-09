В Украине взлетит абонплата на газ: как новые цены зависят от регионов

В Украине с 1 января 2021 года повысят абонентскую плату на газ. Облгазы уже сделали расчеты новой стоимости и подали на утверждение в Национальную комиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Часть цен уже утвердили и обнародовали. Чем хуже состояния инфраструктуры в регионе, чем меньше потребителей, тем выше размер абонплаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, в Тернопольской области абонентскую плату повысят в два раза: с 1,03 до 2,34 грн за кубометр. А в Киеве всего на 4 копейки – с 0,28 до 0,32 грн за кубометр. Это связано, в том числе, и с тем, что столица наиболее густозаселенный город. Поэтому расходы на доставку и распределение голубого топлива делят на большое количество потребителей. Это позволяет снизить нагрузку на каждую семью.

Чтобы узнать, сколько придется платить в 2021-м, посмотрите в своих платежках, сколько в сумме кубометров газа вы потратили с октября 2019-го по октябрь 2020-го. Полученную цифру поделите на 12 и умножите на тариф.

К примеру, если вы использовали за этот период 900 кубов и пользуетесь услугами "Киевоблгаза", ежемесячная абонплата составит 116,2 грн.

Если вашего тарифа нет в таблице выше, вероятно, он пока еще не утвержден. Однако уже вскоре на OBOZREVATEL появится полная информация с тарифами для всех украинцев.

Напомним: