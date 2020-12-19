В Украине тариф на электроэнергию может взлететь в два раза: сколько придется платить

В Украине тариф на электроэнергию в 2021 году может увеличится с 90 копеек (при потреблении до 100 кВт*час) до 2,4 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собеседники в Кабинете министров. Так, сейчас правительство рассматривает вариант полной отмены специальных обязательств на рынке электроэнергии, что приведет к росту цен для населения в 2 раза.

"Речь идет о двух-трех этапах повышения. Задача ввести рыночное регулирование цен, как это есть на рынке газа. Кандидат на должность министра энергетики Юрий Витренко, который отстаивал рыночные тарифы на газ, может стать реформатором в этом контексте. После его назначения одна из важных задач станет нормализация ситуации на рынке электроэнергии, сокращения задолженности предприятия и выход на рыночные механизмы", – рассказывает собеседник.

Есть и более мягкие варианты: в первую очередь отменить льготный тариф на первые 100 кВт*час. То есть вместо 90 копеек придется платить 1,68 грн. Также могут отменить скидку в 50% при потреблении "тока" ночью (т.н. "ночной тариф").

В Украине последний раз тарифы на электроэнергию повышали еще в 2017-м, с тех пор ее рыночная стоимость взлетела в два раза, однако тариф не пересматривали. И чем дольше с этим тянут, тем больше проблем возникает.

Как менялся тариф на электроэнергию

Эксперт "Опоры" Татьяна Бойко поясняет OBOZREVATEL: пока нет конкурентных тарифов, компаниям невыгодно продавать электроэнергию напрямую населению. "Цена должна быть намного выше. Есть два тарифа и тот, который до 90 копеек, даже транспортировку не покрывает, не то, чтобы компенсировать расходы на производство", – уверена Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявил, что электроэнергия для населения должна подорожать уже в первой половине 2021 года.