В Украине резко повысят абонплату на газ: сколько будем платить

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 января 2021-го тарифов на распределение природного газа (так называемая абонплата). В среднем цены вырастут на 80%.

Об этом говорится в проектах постановлений, опубликованных на сайте регулятора. Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Причем некоторых из них цена на доставку топлива может вырасти почти втрое. Например, для "Тернопольгоргаз" тариф может вырасти с 0,4 грн за 1 куб. м (ежемесячно с НДС) до 1,13 грн, для "Тернопольгаза" – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

Вместе с тем, для двух операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО "Спектргаз" – на 3%, а именно с 3,28 до 3,18 грн за кубометр газа для ЗАО "НГХП" Сера" – на 15%, с 1,54 до 1,82 грн за кубометр. Согласно процедуре, потребители, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица могут в течение 10 дней после обнародования соответствующих проектов постановлений на официальном сайте НКРЕКУ письменно предоставить регулятору свои предложения.

Заметим, что решение НКРЕКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. На него формируется на рыночных принципах, а потребители могут свободно выбирать себе любого поставщика.

Отметим, что сегодня в каждом регионе и у каждого облгаза есть свой тариф на кубометр доставки газа.

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