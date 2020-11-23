В Украине несколько миллионов семей могут остаться без газа: кому должны отключить через месяц

В Украине по закону "О коммерческом учете газа", с 1 января 2021-го, если не будет счетчика, голубое топливо должны отключить. Всего в Украине приборов учета нет у двух третей семей. А это около 7 млн человек.

"Если бытовой потребитель, который не обеспечен счетчиком газа, отказывается от его установки за счет оператора ГРМ (что подтверждается актом о нарушении), фактический объем потребленного природного газа ему будет определяться по предельным объемам потребления природного газа населением (Приложение 15 к Кодексу ). Но с учетом Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" указанная норма закона действует только до конца этого года. С января 2021 года отказ потребителя от установления счетчика газа, которое осуществляется по инициативе и на средства оператора ГРМ, является основанием для прекращения ему распределения газа (п. 4 п. 1 гл. 7 разд. VI Кодекса ГРМ)", – рассказали OBOZREVATEL в "Николаевгазе".

Отметим, в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект о продлении сроков установки счетчиков. Согласно предложению нардепов, отключать голубое топливо с 1 января не будут. Правда, на данный момент это всего лишь законопроект.

Кстати, с 1 августа 2020 года в Украине Кабинет министров больше не регулирует стоимость газа. Каждая компания имеет право самостоятельно устанавливать. Вместе с тем украинцы могут выбирать, у кого и по какой цене покупать голубое топливо.

Чтобы поменять поставщика, нужно зайти на сайт того поставщика, которого вы выбрали, воспользоваться онлайн формой или же узнать, где находится ближайший офис компании и подать документы лично.

Традиционно с началом отопительного сезона цены на голубое топливо начали расти. Уже сейчас, зависимо от поставщика, они достигают около 8,8 кубометров. Подорожание, по оценкам экспертов, может длиться до февраля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина ввели новые правила оплаты коммунальных услуг с субсидией. Норму, которую компенсирует государственная помощь, увеличили на 50%.