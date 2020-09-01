В Украине из-за проверок заставляют вернуть субсидию в бюджет: названы причины

В Украине уже несколько лет Министерство финансов проводит верификацию (проще говоря проверку) всех получателей соцпомощи и регулярно находит нарушителей. В результате часть получателей помощи обязана вернуть ее в бюджет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, буквально несколько дней назад в Коломыи Ивано-Франковской области суд принял решение обязать одну из местных семей вернуть на счет местного департамента соцполитики 6,5 тыс. грн. В процессе верификации выяснилось, что получая субсидию "нуждающиеся" приобрели авто Hundai Santafe 2014-го, который, разумеется, стоит значительно больше 50 тыс. грн.

Аналитик Егор Комов, который изучал опыт систем социальной защиты разных стран, рассказывает OBOZREVATEL: в Украине ситуацию с субсидиями можно назвать "особенной". Мол, мы привыкли, что воровать у государства это не зазорно, поэтому не стесняясь можем покупать авто и просить помощи на коммуналку.

"В некоторых странах может быть уголовное преследование за фальсификацию, ошибки, сокрытие данных при получении социальных выплат. Это фактически воровство. Нет государственный денег, это налоги каждого гражданина этой страны. У нас есть огромная проблема из-за отсутствия системы эффективной верификации. Как проверить, получает ли человек доплату от работодателя в конверте?", – поясняет Комов.

За что могут забрать субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.