В Украине из-за новых цен на газ взлетят тарифы: кому и сколько придется платить

В Украине с декабря "Нафтогаз" повысил тарифы для производителей тепла и горячей воды на 13,54% – до 6103,1 грн за тысячу кубометров газа, без учета НДС. В результате цены на отопление и горячую воду увеличатся на 10,8%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказала член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий, большинство украинцев платят за тепло и горячую воду по тем тарифам, которые устанавливает местная власть. После подорожания газа так или иначе придется повышать и тарифы, иначе предприятие будет убыточным.

"Если мы официально получим прогноз цены на газ на следующий год, мы будем вынуждены пересматривать тарифы на тепло и горячую воду. Мы не можем допускать долги. В условиях нового рынка газа, если не будет у предприятий средств на оплату газа, то они будут отключены. Это сложный вопрос и для потребителей",– говорит Бабий.

Предположим, что до повышения за отопление и горячую воду вы платили 2 тыс. грн в месяц. Учитывая составляющую голубого топлива в платежках, в среднем цена увеличится на 10,8%. То есть вместо 2 тыс. придется платить уже 2,2 тыс.

В целом процедура повышения тарифов занимает около 30 дней. Вероятно, платить больше придется уже в январе. Если местная власть не согласна с ростом цен на тепло и горячую воду, она должна предусмотреть в городском бюджете деньги на компенсацию разницы между установленным тарифом и его реальной стоимостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.