В обновленном мобильном приложении YASNO для киевлян появилась полезная функция

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO сделал еще удобнее мобильное приложение, которым пользуются более 130 тысяч клиентов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как напомнили в пресс-службе компании, в смартфоне просто и быстро рассчитываться за свет, передавать показания счетчика и отслеживать историю оплат.

Отныне, заплатив за электроэнергию, счет можно прислать на электронную почту или в любой мессенджер – Viber, Telegram или WhatsApp.

Кроме этой функции приложение также получило обновленный яркий и понятный дизайн. Чтобы получить эти возможности, надо только обновить приложение на своем смартфоне. Как и раньше, мобильная версия отображает информацию лицевого счета, аналогичную информации в Личном кабинете YASNO. Клиенты могут настроить вход в приложение по отпечатку пальца владельца или PIN-кодом, а для упрощения оплат можно зарегистрировать и сохранить несколько платежных карт.

Обновить мобильное приложение пользователи могут в GooglePlay или AppStore, а если оно еще не установлено, клиенту достаточно:

найти приложение в GooglePlay или AppStore под названием YASNO;

нажать кнопку "Установить";

открыть приложение и выбрать регион "г. Киев";

ввести логин и пароль, используемые для входа в Личный кабинет.

"Мы делаем онлайн-сервисы YASNO еще более доступными и понятными. Единственное мобильное приложение для наших клиентов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях – современный сервис, который позволяет решить вопрос по электроснабжению за считанные минуты из своего смартфона. Учитывая популярность и удобство мессенджеров, YASNO добавил возможность сохранения там оплаченной платежки света", – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Справка. YASNO – поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и для электромобилей, предоставляющий услуги для 3,5 миллионов украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня, вводит онлайн-сервисы для обслуживания клиентов.

Для уменьшения затрат клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, разумное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.