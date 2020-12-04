Упрощенную процедуру смены поставщика пытаются отменить через суд – Нафтогаз

Ряд газоснабжающих компаний через суд хочет отменить упрощенную процедуру смены поставщика.

Об этом сообщила в Facebook Группа Нафтогаз. Среди компаний, которые "наносят ответный удар" назван Киевоблгазсбыт, Закарпатгазсбыт и Одессагаз-Поставка.

"Чтобы не ждать рассмотрения дела по существу, Одессагаз-Поставка просит заблокировать упрощенную процедуру перехода уже. Потому что свободная смена поставщика газа потребителями" нарушает права, свободы и интересы "газсбыта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление НКРЭКП, которое пытаются оспорить газсбыты, вместо региональной монополии, позволило на переход к новому поставщику тратить от 3 дней, убрала требование справки об отсутствии задолженности и урегулировало обязательства между старым и новым поставщиком.

"Мы в "Нафтогазе" называем ее "освобождение от газового крепостничества". Теперь газсбыты пытаются снова лишить украинцев выбора", – сообщили в компании.

Отмечается также, что указанный иск – не единственная попытка газсбытов вернуть старый порядок дел.

"ЕГАЗ, поставщик, связанный с РГК, пытается через тот же Окружной административный суд города Киева отменить назначение ГК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" и судится с Минэнерго и Кабмином", – отметили в сообщении.