Украинцы могут покупать газ по новым правилам: как платить меньше

В Украине после запуска рынка газа с 1 августа потребители получили возможность не только менять поставщика, но и пользоваться специальными тарифами. Так, если оплатить голубое топливо заранее, то можно иметь фиксированный тариф на весь отопительный сезон.

Как сообщает Газправда, есть сезонные тарифы (распространяется на период с 1 октября по 30 апреля), годовые (с помесячной оплатой). Так, как уже писал OBOZREVATEL, зимой голубое топливо может подорожать до 7 грн за кубометр, при этом если авансом оплатить весь газ заранее, то платить можно всего 4,5 грн за кубометр.

Некоторые компании предлагают и помесячную оплату (с предоплатой в 50%). Объем голубого топлива можно спланировать самостоятельно. Чтобы узнать, предлагает ли ваш поставщик такие условия, нужно зайти на сайт газопоставляющей компании.

К слову, также любой украинец может выбрать другую компанию, которая будет поставлять им голубое топливо. Важно, что воспользоваться такой услугой нужно до начала отопительного сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.