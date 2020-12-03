Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплаты: что приняла Рада

В Украине введут абонплату на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. А тарифы на отопление будут пересчитывать ежемесячно. Это приведет к тому, что в среднем украинцы будут платить за коммуналку дополнительно около 112 грн (абонплата), а тариф на тепло повысят.

Это следует из законопроекта №2458, который Верховная Рада приняла в повторном втором чтении 240 голосами. Этот документ внесла в парламент группа народных избранников еще 15 ноября 2019 года. В мае 2020-го законопроект приняли в первом чтении, а в июле отправили на повторное второе чтение.

О том, как и что изменится для украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Со всеми подпишут договоры

Украинцы имеют право выбрать: либо создать ОСМД (организация совладельцев многоквартирных домов) и самим отвечать за состояние коммуникаций в доме, либо подписать коллективный договор с поставщиком коммуналных услуг и платить ему абонплату круглый год. Многие же семьи до сих пор не определились: не подписали договоры ни индивидуальные, ни коллективные (от ОСМД).

А без договоров, в том числе, нельзя пересмотреть и тарифы на отопление. Новые правила позволят пересчитать стоимость тепла, а в будущем – урегулировать и вопрос с абонплатой. По подсчетам OBOZREVATEL, абонплата на воду и отопление будет в пределах 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 грн в месяц (при условии, если есть горячая, холодная вода и отопление).

Абонентская плата уже предусмотрена законом, но ее введение перенесли из-за карантина. Член НКРЭКУ Ольга Бабий рассказала: с 2018-го в тарифах не заложены суммы на обслуживание и ремонт сетей. Произошла законодательная коллизия, в результате которой у поставщиков, по словам Бабий, иногда нет денег даже на то, чтобы напечатать и выставить платежки.

"Абонентская плата на коммунальные услуги будет действовать до тех пор, пока совладельцы многоквартирного дома не соберутся и не примут решение нанять свою компанию, которая будет заниматься коммуникациями. Главная задача была отделить монополиста от сетей. Но на время, пока совладельцы многоквартирных домов не сделали свой выбор, они будут платить абонентскую плату для того, чтобы их коммуникации кто-то обслуживал. Это как поставщик последней надежды", – говорит Бабий.

При этом член НКРЭКУ отмечает: решил ли указанные законопроект проблему введения абонплаты, будет известно публикации документа в окончательной версии.

Тариф на отопления будет меняться вместе с ценой на газ

Еще в октябре мэр Киева Виталий Кличко обратился к Раде с просьбой принять законопроект №2458. Мол, это бы позволило из-за снижения цен на газ пересчитать стоимость отопления и горячей воды. Но если в октябре газ действительно был дешевым, то сейчас его стоимость уже превысила прошлогодний показатель.

Поэтому на этот раз, вероятно, из-за подорожания голубого топлива вырастут цены и на тепло. Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

"Законопроект правильный, но нет плана реформ. Принятие правильного законопроекта приведет к появлению дополнительных платежек, нужны дополнительные средства на дополнительные платежки. Кто сегодня отвечает на тариф за тепло, которые берется с потолка?", – рассказывает замглавы профильного комитета Алексей Кучеренко.

Что еще изменится:

вводятся дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия или отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов), что позволит избежать двойной компенсации потребителями расходов на содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

отменяется требование по формированию общедомовых тарифов на услугу по снабжению горячей воды при наличии в таких домах индивидуальных тепловых пунктов, поскольку это требует много времени и значительных затрат от исполнителей коммунальных услуг, связанных с осуществлением расчетов, администрированием этих расходов.

поставщикам услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий или управляющим предоставляется право досрочно разрывать соответствующие договоры, предупредив об этом потребителей не позднее чем за два месяца до дня расторжения договоров.

Кстати, президент Владимир Зеленский ровно год назад, 2 декабря 2019-му, заявлял, что следующей зимой благодаря "интересном решению" тарифы на тепло удастся снизить на 50% (вдвое). В результате, например, отопление частного дома в Киеве за год подорожало почти на 500 грн в месяц.

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