Украинцам установили тарифы на газ на декабрь: сколько в месяц заплатит семья

В Украине компания "Нафтогаз" установила тариф на газ для своих клиентов в размере 6,33 грн за кубометр. В результате стоимость отопления дома площадью в 70 квадратов составит около 487 грн.

Это следует из обнародованных на сайте компании тарифов. Так, согласно нормативам, семья только на приготовление еды тратит 9,84 куб.м газа в месяц (62,2 грн). Если нет горячего водоснабжения, придется платить за 16,17 куб.м (102,3 грн). Если есть газовый котел и плита, согласно нормативам семья тратит 31,47 куб.м (199 грн).

Нормативы потребления:

Плита газовая при наличии горячего водоснабжения – 3,28 куб.м на человека

Плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения – 5,39 куб.м на человека

Плита газовая и газовый водонагреватель – 10,49 куб.м на человека

Индивидуальное отопление – 11 куб.м на квадрат

При этом на отопление жилья по нормативу уходит 11 кубов на квадрат. За дом площадью 70 квадратов придется по новому тарифу платить 487 грн.

Отметим, с августа поставщики газа сами формируют тариф исходя из биржевой цены по состоянию на 25 число каждого месяца. Кабинет министров больше не влияет на цены.

На рынке есть десятки разных поставщиков и семьи сами могут выбирать, у кого и по каким ценам покупать. Подорожание импортного топлива со временем приведет к росту тарифов в платежках простых украинцев.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены на газ будут расти до февраля 2021 года. При этом на данный момент спрогнозировать цены на голубое топливо практически невозможно. Об этом рассказала аналитик "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская. По ее оценкам, подорожание может длиться аж до февраля 2021 года.

"Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года", – рассказывает Запорожская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.