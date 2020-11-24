Украинцам придут новые платежки за коммуналку с абонплатой на все: платить придется больше

Александр Литвин Коммуналка 09:29, 24.11.2020 Обновлено: 10:27, 24.11.2020

В Украине согласно действующего закона "О жилищно-коммунальных услугах" должны ввести абонентскую плату на холодную и горячую воду, отопление и вывоз мусора. В результате в среднем ежемесячно придется платить почти на 112 грн больше.

Введение абонплаты из-за карантина отсрочили до момента, когда пройдет пять месяцев после снятия ограничений. Однако депутаты предлагают сократить сроки до 1 января 2021 года, об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Кабинет министров своим постановлением №808 уже определил формулу граничного размера:

2* прожиточный минимум * 2,58 * 0,15 * К, * где:

  • 2,58 – среднее количество человек в семье;

  • 0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

  • К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Как будут считать абонплату
rada.gov.ua

К примеру, с декабря прожиточный минимум в Украине составит 2189 грн. Таким образом, абонплата на воду и отопление будет 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 грн в месяц (при условии, если есть горячая, холодная вода и отопление).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.

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