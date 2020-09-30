Украинцам пообещали выплачивать по две пенсии: что подготовил Кабмин
Сколько нужно будет платить за вторую пенсию
Сколько можно будет накопить
Как и для кого изменится ситуация
В Украине уже в 2021 году обещают запустить накопительные пенсии. В результате при выходе на заслуженный отдых можно будет получать сразу две выплаты.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас есть несколько проектов запуска накопительных пенсий. Тот, что зарегистрировали "Слуги народа" в парламенте, обсуждать уже перестали вовсе. В нем предлагалось повысить выплаты с зарплаты в пользу накопительных пенсий. И такой шаг действительно кажется разумным. Несколько лет назад ЕСВ сократили почти в два раза и с того момента дефицит Пенсионного фонда резко увеличился. Но об этом позже.
Согласно новой идее правительства, платить больше не придется. Сейчас украинцы платят 22% ЕСВ и 18% НДФЛ. Кабмин предлагает забрать по два процента и отдавать их на накопительный счет. К примеру, с 10 тыс. грн это будет около 400 грн. Такая капитализация практически невозможна.
Допустим, что вы в течение 35 лет ежемесячно откладываете по 400 грн. В результате можно собрать 168 тыс грн. При этом по подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно будет накопить всего 1 млн грн. "Эти 4% позволяют при сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", – отметил Шмыгаль.
В комментарии OBOZREVATEL аналитик Владимир Мазуренко рассказывает: реально же подсчитать, сколько денег можно накопить, практически невозможно. Все зависит от того, какая будет инфляция в стране, куда будут вкладывать средства, что будет с курсом гривни.
Зачем нужны накопительные пенсии?
В правительстве говорят, что без них будущие выплаты будут стремительно сокращаться и на достойную старость рассчитывать не придется. Как подсчитала министр соцполитики Марина Лазебная, при зарплате в 10 тыс. грн и полном стаже можно получать пенсию всего около 3 тыс. грн. То есть это лишь 30% привычного заработка.
"Если в государстве ничего не изменится и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3 000 пенсии", – сказала министр в эфире одного из радиоэфиров.
Но далеко не факт, что для Украины накопительные пенсии – панацея. Бывший министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL неоднократно заявлял, что это изначально провальная идея, которая ни к чему не приведет. Мол, многие страны уже пробовали, и у них ничего не получилось. Гарантировать, что собранные деньги сохранятся и приумножатся, никто не может.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.