Украинцам пересчитают тарифы на отопление: сколько будем платить

В Украине зимой стоимость отопления может вырасти на 15-16% по сравнению с началом отопительного сезона.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

“Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр”, – резюмирует Компан в комментарии OBOZREVATEL.

Учитывая структуру тарифа на тепло, при таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%. Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать около 1,1 тыс. грн, то уже в декабре за ту же квартиру придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.

К слову, новшество, согласно которому тариф на тепло можно пересматривать несколько раз за отопительный сезон, прописан и в последнем меморандуме с МВФ. Там практически дословно говорится, что в Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 года компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.

"Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, которые формируются и НКРЭКУ, и местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены так, чтобы полностью соответствовать уровню цены на газ и другим расходам, в частности капитальным вложениям", – говорится в документе, который обнародовал МВФ.

Точно спрогнозировать стоимость голубого топлива крайне сложно. Ситуация кардинально меняется исходя из ситуации на мировых рынках, распространения коронавируса и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре начали расти тарифы на газ. Средняя стоимость кубометра за месяц выросла на 1 грн и составляет 5,49 грн. Эксперты предупреждают: на этом подорожание не остановится.