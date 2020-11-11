Украинцам пересчитают абонплату на газ: все получат новые платежки

В Украине с 1 января 2021 года пересчитают абонплату на газ для всех потребителей. Сейчас платежки приходят исходя из потребления с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го. А с 1 января будем платить из расчета того газа, который потратили с октября 2019-го по конец сентября 2020-го.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если вы в этот период тратили больше, то вырастет и сумма в платежках. Если же экономили, то, скорее всего, сможете платить меньше. Правда, ряд облгазов планирует пересмотреть и сам тариф. Среди них, например, Киевоблгаз. Там подсчитали, что собранных денег им не хватает: росли зарплаты, увеличивалась стоимость материалов. Поэтому и абонплата должна быть больше.

В Украине перед тем, как запустить рынок газа (сейчас можно самостоятельно выбирать и в любой момент менять поставщика), разделили платежку на две составляющие. Первая – газ, который использовали (платить по счетчику), вторая – расходы на содержание инфраструктуру (еще называют плата "за трубу").

Второй платеж нужно вносить ежемесячно, его и называют абонентской платой. Все украинцы обязаны платить. Даже если "Нафтогаз" устроит акцию и будет бесплатно отдавать свой товар, а вы решите отказаться от использования голубого топлива, внести абонплату все равно придется.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнут расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.