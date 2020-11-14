Украинцам пересчитают абонплату на газ: кому придется заплатить больше

В Украине с 1 января 2021 года всем, у кого есть газ, пересчитают размер абонентской платы. Если в период с октября 2018-го по октябрь 2019-го вы использовали меньше голубого топлива, чем за аналогичный период 2019-2020 годов, суммы в платежках вырастут.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как пояснила член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко, перерасчет связан с тем, что размер абонплаты привязан к объемам потребления каждого украинца. Весь использованный за газовый год (с октября по октябрь) объем умножают на тариф конкретного облгаза и делят на 12 месяцев. Полученная сумма – абонплата.

При этом, также вырастет и сам тариф. Сейчас его пересчитывают, соответствующие изменения обсуждаются каждым предприятием отдельно, после публичных обсуждений и согласований, документ попадет в профильную комиссию, где расчеты проверят и утвердят.

Напомним, абонентская плата взымается независимо от того, пользуетесь вы голубым топливом или нет. Если газ подключен – нужно платить. Собранные деньги идут на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, с 2021 года все украинцы, которые пользуются газом, обязаны установить счетчики. Это нужно не только для того, чтобы рассчитать размер абонплаты, но и чтобы вообще остаться с газом. Согласно закону "О коммерческом учете" – это требование для всех.

В НКРЭКУ OBOZREVATEL говорят: те, кто газом отапливает дома и квартиры, уже со счетчиками. Остались только квартиры, которые газ используют только для готовки. Они могут подать заявление в свой облгаз и получить квартирный счетчик бесплатно.

Если вы только установили счетчик, как рассказали в "Киевоблэнерго", считать будут по нормативу потребления. В случае, если есть газовая плита и котел, это около 25 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнали расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.