Украинцам пересчитали тарифы на газ: цены резко отличаются, а поставщика можно выбрать

В Украине поставщики газа опубликовали свои тарифы на декабря. Уже несколько месяцев стоимость голубого топлива не регулируется правительством, каждая компания сама определяет, по какой цене она может продавать. При этом разница в тарифах составляет до 3 грн за кубометр.

Согласно анализу "Газправда", самую низкую цену (5,95 грн за куб) установила компания Megawatt. Это на 27 коп меньше, чем в ноябре. "ПКФ" Теплострой" по сравнению с предыдущим месяцем снизила стоимость кубометра газа на 40 коп. Ее декабрьская предложение – 6,25 грн за кубометр.

"Нафтогаз Украины" в декабре, как и в ноябре, продает газ за 6,33 грн за кубометр в месячном тарифе и 6,45 грн за кубометр – в годовом. До уровня 6,33 грн за кубометр в декабре цену снизило ООО "Газ АП".

Цены на газ Газправда

А вот компания Paliv Energy, которая в ноябре предлагала газ по 6 грн за кубометр, повысила цену до 6,35 грн за кубометр. ООО "Донецкие энергетические услуги" YASNO в декабре предлагает топливо по 6,49 грн за кубометр, как и в ноябре.

Одни из самых высоких цен в декабре – у ряда региональных газзбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 8,81 до 8,96 грн за кубометр. В частности по 8,96 грн газ продает ООО "Запорож газзбут".

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.