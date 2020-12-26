Украинцам отказывают в субсидии из-за маленькой зарплаты: что делать

Киевлянке Валентине отказали в субсидии из-за зарплаты меньшей, чем минимальная. В органах соцзащиты поясняют: чтобы получить помощь на оплату коммуналки, нужно платить налоги и взносы хотя бы с минималки.

Как пишет издание "Сегодня", Валентина из-за карантина оказалась без дохода. Чтобы перезимовать и не влезать в долги, обратилась за субсидией. Через два месяца получила официальный отказ. Причина – ее заработная плата меньше минимальной.

В Министерстве социальной политики объясняют: те, кто не платит налогов и единого социального взноса, не могут рассчитывать на государственную помощь. Однако каждый случай индивидуален. Поэтому окончательные решения принимают специальные комиссии на местах.

С проверкой приходили и к Валентине. Свежего ремонта или новой мебели в акт проверки комиссия не внесла. Так почему получила отказ – киевлянка не понимает. Но опускать рук не стоит, говорит адвокат Наталья Гнатуш. Надо требовать еще протокола решения комиссии. С полным пакетом документов можно обращаться к юристам. Главное – посчитать, не обойдутся ли услуги юристов дороже, чем сама субсидия.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.