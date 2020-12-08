Украинцам через несколько недель резко повысят абонплату на газ: названы тарифы

В Украине с 1 января 2021-го во всех регионах повысят абонентскую плату на газ. У некоторых цена увеличится более чем в два раза. Это связано с подорожанием себестоимости доставки и распределения голубого топлива, ростом зарплат и необходимость ремонтировать коммуникации.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, на данный момент известны обновленные цены не для всех облгазов. Среди обнародованных тарифов самый большой рост для клиентов "Тернопольгаза" – с 1,03 до 2,34 грн за кубометр.

Как считается абонплата?

Весь объем газа, который использовали с октября 2019-го по октябрь 2020-го, делят на 12 месяцев. Полученную цифру умножают на тариф. Допустим, если клиент "Тернопольгаза" за указанный период потратил тысячу кубометров, то ежемесячно ему нужно платить абонплату за 83,3 кубометра. Сейчас это 85,8 грн, а с 1 января – 194,9 грн.

Как пересчитали абонплату?

"Донецкоблгаз" – с 0,84 до 1,11;

"Киевгаз" – с 0,28 до 0,32;

"Киевоблгаз" – с 0,81 до 1,55;

"Кировоградгаз" – с 0,87 до 1,75;

"Кременчуггаз" – с 0,29 до 0,43;

"Луганскгаз" – с 0,92 до 1,13;

"Одессагаз" – с 0,79 до 0,89;

"Полтавагаз" – с 1,09 до 2,07;

"Тернопольгаз" – с 1,03 до 2,34;

"Херсонгаз" – с 0,94 до 1,80;

"Черкассыгаз" – с 0,48 до 0,59.

Зачем нужна абонплата?

Благодаря введению абонплаты украинцы имеют право менять поставщика газа. Так, облгазу нужно платить за коммуникацию, транспортировку и распределение голубого топливо. А вот у кого покупать сам газ – можно выбрать среди десятков предложений. К примеру, в среднем клиенты "Нафтогаза" платят примерно на 2 грн больше, чем клиенты связанных с облгазами газсбыта.

Как ранее писал OBOZREVATEL: