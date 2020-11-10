Украинцам без счетчиков должны отключать газ уже через месяц

В Украине уже с 1 января всем, у кого нет газовых счетчиков, буду отключать голубое топливо. Такая норма прописана в законе "О коммерческом учете газа", который до сих пор не пересмотрели нардепы.

Как рассказала OBOZREVATEL глава энергетических и жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, около трех миллионов семей в ближайшее время по закону могут лишиться газа. При этом эксперт считает, что скорее всего голубое топливо не отключат, хотя должны были бы это сделать.

"Я не думаю, что такому количеству украинцев отключат газ", – рассказала эксперт. При этом она отмечает: в этой ситуации винить облгазы не стоит, мол, сейчас нет возможности за свой счет установить счетчики.

Такую информацию также подтвердил и замглавы профильного комитета Алексей Кучеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъял