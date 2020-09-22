Украинскую энергетику довели до худшего в истории состояния: предприятия на грани коллапса, а цены могут взвинтить

Гарантированный покупатель электроэнергии не может рассчитываться перед генерацией – не хватает денег. Долги перед "зелеными" на 1 августа достигли 22,4 млрд грн. По итогам года "минус" может перевалить за отметку в 32 млрд. Еще около 9,5 млрд грн государство должно "Энергоатому" и "Укргидроэнерго".

Такая ситуация может привести к настоящему коллапсу: генерация не может платить своим подрядчикам, рискует накопить долги перед сотрудниками. Вся энергетика оказалась под угрозой коллапса.

И это в условиях, когда в Украине до сих пор не назначили министра энергетики, есть всего лишь исполняющая обязанности, а все предложения и действия "Слуг народа" не приводят к ощутимому результату.

О том, как украинцы оказались в заложниках бездействия властей и к чему это может привести – читайте в материале OBOZREVATEL.

Проблему не решают, а вместо этого гасят пожары

В Украине рынок электроэнергии запустили в "урезанном" состоянии: на законодательном уровне остались "провалы", которые так и не исправили. Проблемы тянутся из года в год и, казалось бы, впервые у власти есть возможность все исправить: большинство в Верховной Раде, единолично сформированное правительство. Мол, все решения можно легко разработать, согласовать и внедрить. Но ситуация только усугубилась.

С началом карантина вся энергетика оказалась перед угрозой коллапса. Потребление упало на 9%, производство дешевой гидроэлектроэнергии обвалилось, задолженность перед атомной энергетикой взлетела, денег, чтобы платить за дорогую "зеленую" энергетику, не нашли.

Долги стремительно взлетели и сейчас, хотя с "зеленым" и удалось договориться, по итогам года общий "минус" Гарантированного покупателя (реформированный "Энергорынок", который гарантирует фиксированный тариф для населения и выкупает "ток" из возобновляемых источников) может достичь миллиарда евро!

И даже если полного коллапса Кабмин не допустит, долги перед генерации провоцируют целую череду проблем: как рассчитываться с подрядчиками, как выплачивать зарплату сотрудникам, выполнять свои обязательства, если приходится работать в минус. Собеседник с "Энергоатома" рассказывает OBOZREVATEL: существенные финансовые проблемы начались еще в январе, до карантина. Уже тогда компания обращалась и в Кабмин, и к регулятору с просьбой навести порядок и урегулировать ситуацию.

"Уже тогда видели, что неконтролируемо растет "зеленая" энергетика, пришлось ограничивать мощности "Энергоатома". Долги – это дефицит средств. Как выполнять программу ядерной безопасности? Как выполнять производственные программы, за что закупать ядерное топливо? Да и вообще, как платить зарплаты и налоги?", – рассказывают в компании.

Критическую ситуацию подтвердила и и.о. министра энергетики Буславец. "Мы переживаем самый большой энергетический кризис за всю историю Украины", – заявила на круглом столе и.о. министра.

Тарифы не соответствуют себестоимости, но власти боятся перемен

В Украине после открытия рынка газа тарифы на голубое топливо пересчитывают ежемесячно, параллельно меняется и стоимость отопления. А вот электроэнергию не трогают с 2017 года. Разговоры о пересмотре цены ходят уже годами, но вот смелости на такой шаг не хватает.

Что в результате происходит: население платит меньше себестоимости, а разницу добавляют в тариф для бизнеса. Предприятия вынуждены платить за электроэнергию выше реальной себестоимости и закладывают эти расходы в стоимость своих товаров и услуг. В конечном счете все равно все мы за это платим.

Что самое странное, ниже себестоимости платит и миллионер, и пенсионерка. Субсидируют стоимость электроэнергии для всех. При этом для первого нет никакой проблемы заплатить по реальной стоимости, а вот пенсионерка, когда идет в магазин, фактически вынуждена в цене любого товара компенсировать высокие тарифы на "ток" для бизнеса. Дешевой электроэнергии не бывает, за нее все равно приходится платить.

И пока "Слуги народа" и Кабмин вместо того, чтобы решать реальные проблемы, загоняют одну из самых важных сфер в долги и на грань коллапса, рассчитывать на реальные изменения не приходится. Кто будет отвечать за задержку зарплат генерации, которую лишили без средств? Кто ответит за дефицит бюджета "Энергоатома", который не может полноценно выполнять все программы? Почему до сих пор нет министра, который бы взял на себя хотя бы политическую ответственность, а вместо этого целой сферой руководит "и.о"? Почему позиция профильного парламентского комитета так кардинально расходится с мнением правительства?

В следующих публикациях OBOZREVATEL подробно расскажет о том, кому выгодно оставлять существующее положение дел в энергетике и почему от этого может пострадать каждый.