Тарифы на газ в Украине пересчитали: поставщики обнародовали новые цены

Компании, поставляющие газ населению в условиях рынка, обнародовали цены на сентябрь. Минимальный тариф составил 4,39 грн за кубометр, а максимальный – 7 грн.

Средняя стоимость кубометра составила 5,49 грн, что на 1 грн больше, чем в августе. При этом минимальная цена выросла на 64% по сравнению с августом, а максимальная – на 42%. Об этом говорится в публикации на сайте консультационного центра "ГазПравда".

Меньше всего в сентябре будут платить клиенты поставщика TAS Energy (4,39 грн за куб), а больше других –те, кто подключится к "СТАТУС ЭНЕРГО" – 7 грн за куб.

Тарифы поставщиков газа на сентябрь gazpravda.com.ua

Тарифы у поставщиков на сентябрь (грн за кубометр):

"Нафтогаз Украины" – 4.7;

ETG.UA – 4,9 – факт, 4,69 – предоплата;

TAS Energy – 4.39;

"КиевГазЭнерджи" – 5.49;

"СТАТУС Энерго" – 7.00 факт, 4.6 – предоплата;

АЗОВГАЗ – 5.45;

ВИННИЦА ГАЗСБЫТ – 5.49;

Волынь ГАЗСБЫТ – 5.49;

"Днепропетровскгаз Сбыт" АО "Днепропетровскгаз" – 5.49;

"Днепрогаз" – 5.49;

"Криворожгаз" – 5.49;

"Газпостач" ООО "Тернопольгоргаз" – 5.37;

"Шепетовкагаз" – 4.92;

ЖИТОМИР ГАЗСБЫТ – 5.49;

ЗАКАРПАТ ГАЗСБЫТ – 5.49;

ИВАНО-ФРАНКОВСК ГАЗСБЫТ – 5.49;

ЛЬВОВ ГАЗСБЫТ – 5.49;

НИКОЛАЕВ ГАЗСБЫТ – 5.49;

"ОДЕССАГАЗ-ПОСТАВКИ" – 5.49;

"ПОЛИССЯГАЗ" – 5.49;

"Полтавагаз сбыт" – 5.49;

РОВНО ГАЗСБЫТ – 5.49;

СУМЫ ГАЗСБЫТ – 5.49;

"Лубнигаз" – 5.49;

"Тернопольоблгаз" – 5.39;

"УМАНЬГАЗ СБЫТ" – 5.45;

ХАРЬКОВ ГАЗСБЫТ АО "Харьковгаз" – 5.49;

"Харьковгоргаз" – 5.49;

"Херсонрегионгаз" – 4.99;

Хмельницкое ГАЗСБЫТ – 5.49;

"Черкассыгаз Сбыт" – 5.45;

ЧЕРНОВЦЫ ГАЗСБЫТ – 5.49;

ЧЕРНИГОВ ГАЗСБЫТ – 5.49;

"Кременецкое УПРГ" – 5.49;

"Монтажник" ООО "Торговый Дом" Валинор" – 6.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

25 июля цены на газ в Европе впервые с середины марта 2020 превысили отметку в $100 за тысячу кубометров.

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.

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