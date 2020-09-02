Тарифы на газ в Украине пересчитали: поставщики обнародовали новые цены

Компании, поставляющие газ населению в условиях рынка, обнародовали цены на сентябрь. Минимальный тариф составил 4,39 грн за кубометр, а максимальный – 7 грн.
Средняя стоимость кубометра составила 5,49 грн, что на 1 грн больше, чем в августе. При этом минимальная цена выросла на 64% по сравнению с августом, а максимальная – на 42%. Об этом говорится в публикации на сайте консультационного центра "ГазПравда".
Меньше всего в сентябре будут платить клиенты поставщика TAS Energy (4,39 грн за куб), а больше других –те, кто подключится к "СТАТУС ЭНЕРГО" – 7 грн за куб.
Тарифы поставщиков газа на сентябрь gazpravda.com.ua
"Нафтогаз Украины" – 4.7;
ETG.UA – 4,9 – факт, 4,69 – предоплата;
TAS Energy – 4.39;
"КиевГазЭнерджи" – 5.49;
"СТАТУС Энерго" – 7.00 факт, 4.6 – предоплата;
АЗОВГАЗ – 5.45;
ВИННИЦА ГАЗСБЫТ – 5.49;
Волынь ГАЗСБЫТ – 5.49;
"Днепропетровскгаз Сбыт" АО "Днепропетровскгаз" – 5.49;
"Днепрогаз" – 5.49;
"Криворожгаз" – 5.49;
"Газпостач" ООО "Тернопольгоргаз" – 5.37;
"Шепетовкагаз" – 4.92;
ЖИТОМИР ГАЗСБЫТ – 5.49;
ЗАКАРПАТ ГАЗСБЫТ – 5.49;
ИВАНО-ФРАНКОВСК ГАЗСБЫТ – 5.49;
ЛЬВОВ ГАЗСБЫТ – 5.49;
НИКОЛАЕВ ГАЗСБЫТ – 5.49;
"ОДЕССАГАЗ-ПОСТАВКИ" – 5.49;
"ПОЛИССЯГАЗ" – 5.49;
"Полтавагаз сбыт" – 5.49;
РОВНО ГАЗСБЫТ – 5.49;
СУМЫ ГАЗСБЫТ – 5.49;
"Лубнигаз" – 5.49;
"Тернопольоблгаз" – 5.39;
"УМАНЬГАЗ СБЫТ" – 5.45;
ХАРЬКОВ ГАЗСБЫТ АО "Харьковгаз" – 5.49;
"Харьковгоргаз" – 5.49;
"Херсонрегионгаз" – 4.99;
Хмельницкое ГАЗСБЫТ – 5.49;
"Черкассыгаз Сбыт" – 5.45;
ЧЕРНОВЦЫ ГАЗСБЫТ – 5.49;
ЧЕРНИГОВ ГАЗСБЫТ – 5.49;
"Кременецкое УПРГ" – 5.49;
"Монтажник" ООО "Торговый Дом" Валинор" – 6.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".
25 июля цены на газ в Европе впервые с середины марта 2020 превысили отметку в $100 за тысячу кубометров.
Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram