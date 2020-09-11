"Слуги народа" задумали дать добро ФЛП на открытие казино в отелях: чем грозит такая поблажка

"Слуги народа" хотят разрешить физлицам-предпринимателям на едином налоге открывать или арендовать отели и устраивать в них казино. Сейчас по закону такая возможность есть только у тех, кто находится на общей системе налогообложения.

По новым же правилам в перечне мелкого бизнеса, который якобы нуждается в поддержке и получает возможность платить мизерные налоги, окажутся и владельцы казино. Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2673, который "Слуги народа" уже приняли в первом чтении.

О том, как и зачем изменят правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые правила для отельного бизнеса

Отельный бизнес в Украине, как и во всем мире, переживает кризис. Из-за карантина число гостей сократилось в разы, заполняемость, по данным профильной Ассоциации, составляет около 10-15%. На фоне этого "Слуги народа" предлагают изменить закон и заниматься отельным бизнесом не только предприятиям, но и физлицам-предпринимателям.

Чтобы упростить им жизнь, по новым правилам статус отеля можно получить и на арендованное помещение. Зачем это делается? В Государственном агентстве развития туризма уверены, что это первый шаг к превращения отелей в казино.

"Устаревшая система категоризации позволяет при выполнении формальных требований получить желаемые "три звезды" для установления игровых автоматов. После этого закрывают номера и превращаются в "трехзвездочные игровые залы", – предупреждают в Госагенстве.

Казино в Украине Pixabay

OBOZREVATEL связался с автором законопроекта народным депутатом Игорем Фирсом. Он пообещал, что ко второму чтению документ перепишут таким образом, что устанавливать автоматы и размещать казино смогут только те, кто занимается отельным бизнесом.

"Те правки, которые будут ко второму чтению поданы, сделают невозможным любым субъектом хозяйственной деятельности кроме тех, кто имеет право предоставлять отельные услуги, получать категории отеля", – рассказывает Фирс.

Физлица-предприниматели и сейчас могут заниматься отельным бизнесом, открывать хостелы. Но по новым правилам они смогут получать и категорию (звездность).

Главное новшество: физлица-предприниматели смогут открывать казино

Как пояснил Фирс, единственное, что изменится, – физлица-предпринимателя на едином налоге смогут брать в аренду отели, получать категории (звезды) и открывать в отелях казино. На вопрос OBOZREVATEL о том, не создаст ли это дискриминацию, когда одни отели должны будут платить полный налог, а другие останутся на едином налоге, нардеп предложил не смешивать правки в закон о туризме с налоговым кодексом. Мол, все имеют права заниматься отельной деятельностью.

В Государственном агентстве развития туризма уверены: отелем должно быть юридическое лицо, которое гарантирует возможность безналичной оплаты, платит НДС и пополняет бюджет страны.

"Есть большие проблемы с так называемыми "отелями-ФОПами". Есть отдельные случаи, когда одно помещение отеля арендуют несколько ФЛП. Они не являются плательщиками НДС, еще и иногда "накручивают" сверху на указанную цену еще 5%. Таким образом туроператор платит на 20% больше", – поясняеют в Ассоциации.

Сама идея единого налога для малого бизнеса рассчитана на то, чтобы поддержать мелкий бизнес. Отель же предоставляет целый комплекс услуг: питание, размещение, а иногда и химчистка, организация мероприятий и т.д. Если законодатели разрешат заниматься всем этим физлицам-предпринимателям, то у отелей возникнет стимул массово переходить на упрощенную систему налогообложения. И без того дефицитный бюджет рискует потерять миллиарды.

"Здесь нужно смотреть на несколько шагов вперед. Изменения в законе "О туризме" должны быть системными! Хочется работать ФОПом, минимизировать уплату налогов - оставайтесь гостевыми комнатами, которые есть в рамках одного здания, когда сдают 5 ФЛП по 5 гостевых комнат, то это точно не может называться гостиницей. Потому что гостиница – это услуги по проживанию и комплекс других услуг, предоставляемых одним юридическим лицом. И точно прозрачные правила в том числе безналичного расчета, в частности для наших иностранных гостей", – отметила председатель Госагенства Марьяна Олеськив.

Отметим, в Украине несколько миллионов человек зарегистрировались в качестве физлиц-предпринимателей и платят единый налог. Например, предприниматели третей группы могут иметь оборот до 7 млн грн в год, платить всего лишь 5% единого налога и 1100 грн ЕСВ. Но и тут проблема: реальный оборот показывают далеко не все бизнесмены. Они не выдают чеки, принимают наличку и остаются на едином налоге.