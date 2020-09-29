Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает внести изменения в бюджет на 2020-й и выделить компенсацию "Нафтогазу" в размере 32,2 млрд грн. Эта сумма должна покрыть разницу между реальной стоимостью газа и ценой, по которой голубое топливо продавали населению.

Кроме того, изменят и процедуру взыскания налогового долга с "Укрнафты" (входит в группу "Нафтогаз") в размере 30,35 млрд грн. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте №4119 (автор Давид Арахамия), который народные депутаты рассмотрят 29 сентября.

Что предлагают изменить?

Первое – в специальный фонд государственного бюджета предлагают перевести налоговый долг "Укрнафты" в размере 30,35 млрд.

Второе – эти деньги используют для того, чтобы выплатить "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за то, что голубое топливо населению продавали по специальным тарифам. Здесь стоит отметить, что такая компенсация предусмотрена законом "О рынке газа". Если государство обязывает продавать газ по цене ниже себестоимости, то оно берет на себя обязательство компенсировать убыток.

Сколько и кто получит денег?

"Нафтогаз" получит дополнительную сумму и должен будет заплатить с нее налоги. Кроме того, получив указанную сумму, он сможет выполнить свои обязательства и перед "Укрнафтой". В результате:

"Укрнафта" автоматически заплатит в бюджет 30,35 млрд (деньги переведут в спецфонд);

плюс "Укрнафте" доначислят 3,1 млрд (сейчас решение облажуется) и 3 млрд за долги предприятий системы "Укрнафта";

"Нафтогаз" дополнительно заплатит налог на прибыль в размере 5,9 млрд грн.

В сумме государство получит 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" отдаст 32,5 млрд грн. Оставшиеся 10 млрд грн планируют потратить на инфраструктурные проекты.

Так, 10,3 млрд грн направят: на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров (1,3 млрд), на национального авиаперевозчика (5 млрд грн) и на восстановление мостов общего пользования (4 млрд).

Как ранее писал OBOZREVATEL: