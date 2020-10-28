Сколько будет стоить газ в ноябре: украинцам показали цены
Газоснабжающие компании обнародовали цены для потребителей на ноябрь. В зависимости от поставщика, они существенно различаются: до 2,63 грн в кубометре.
Об этом сообщает "ГазПравда". По ее данным, рейтинг самых выгодных выглядит так:
ГК "Нафтогаз Украины" предложила топливо в ноябре по 6,33 грн за кубометр;
ООО "Кировоградская областная энергоснабжающая компания" – 6,36 грн за кубометр;
ООО "Львовэнергосбыт" с ценой 6,62 грн;
ООО "ПКФ "ТЕПЛОСТРОЙ" – 6,65 грн / кбм;
TAS Energy – 6,84 грн за кубометр.
Цены остальных поставщиков колеблются от 7,20 грн до 8,70 грн за кубометр.
Отмечается, что самые высокие тарифы в ноябре оказались у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах: от 8,80 до 8,96 грн за кубометр – в зависимости от региона цены разнятся. Для сравнения: в октябре тарифы в этих газсбытов колебались от 6,6 до 6,8 грн за кубометр.
В то же время потребители имеют возможность сэкономить на сезонном подорожании топлива, воспользовавшись акционными предложениями на отопительный сезон или на целый год вперед. Предложения пока такие:
Тариф "Сезонный" от компании "ПЭК Паливенерго" – дешевый. Цена – 4,5 грн за кубометр с 1 октября по 30 апреля. Прогнозный объем газа выбирает сам потребитель, но уплатить за него придется сразу – авансом. А за сверхурочные объемы нужно будет платить уже по рыночной цене. Однако такие условия действуют только при условии подключения до 31 октября.
Тариф "Свободный" от того же поставщика. Цена – 4,92 грн за кубометр с ноября по апрель, если успеть подключиться в октябре. Предусматривает стопроцентную предоплату, но только за месяц вперед, а не за весь сезон сразу. Прогнозный объем газа выбирает потребитель, но при сверхлимитное потребление придется заплатить по рыночным ценам.
ГК "TAS Energy" предлагает газ на 6 месяцев (с 1 октября по 30 апреля) по 5,97 грн за кубометр. Оплата – по факту потребления. Однако срок подключения – до 31 октября.
Следующий тариф – "Годовой", но с помесячной оплатой – от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Цена – 6,45 грн за кубометр. Вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года. Подключиться необходимо до 30 ноября, чтобы платить фиксированную цену 6,45 грн за кубометр, независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказными объемами. Тогда как остальные поставщики сверхурочные объемы обязывает оплачивать отдельно – по рыночным ценам.
Тариф "Экономный" от ГК "Аскания Энерджи". Условия – цена 6,95 грн за кубометр при подключении до 25 ноября. Но нужна 100% предоплата. А сверхурочные объемы в обоих тарифах надо будет оплачивать по рыночным ценам.