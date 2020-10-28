Сколько будет стоить газ в ноябре: украинцам показали цены

Газоснабжающие компании обнародовали цены для потребителей на ноябрь. В зависимости от поставщика, они существенно различаются: до 2,63 грн в кубометре.

Об этом сообщает "ГазПравда". По ее данным, рейтинг самых выгодных выглядит так:

ГК "Нафтогаз Украины" предложила топливо в ноябре по 6,33 грн за кубометр; ООО "Кировоградская областная энергоснабжающая компания" – 6,36 грн за кубометр; ООО "Львовэнергосбыт" с ценой 6,62 грн; ООО "ПКФ "ТЕПЛОСТРОЙ" – 6,65 грн / кбм; TAS Energy – 6,84 грн за кубометр.

Цены остальных поставщиков колеблются от 7,20 грн до 8,70 грн за кубометр.

Отмечается, что самые высокие тарифы в ноябре оказались у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах: от 8,80 до 8,96 грн за кубометр – в зависимости от региона цены разнятся. Для сравнения: в октябре тарифы в этих газсбытов колебались от 6,6 до 6,8 грн за кубометр.

В то же время потребители имеют возможность сэкономить на сезонном подорожании топлива, воспользовавшись акционными предложениями на отопительный сезон или на целый год вперед. Предложения пока такие: