Шмыгаль ответил на срыв соглашений с ЕС из-за проекта бюджета на 2021-й

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сообщение о том, что в 2021 году не будет средств на энергоэффективность, мифом. При этом накануне глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что правительство нарушило обязательства перед Евросоюзом и Германией, не предусмотрев в проекте бюджета средства на энергоэффективные мероприятия.

"Миф 4 – нет средств на энергоэффективность. Наоборот: в Фонде энергоэффективности уже долгое время лежат 2,7 млрд грн, которые не использовали до этого года. Их мы и используем. Еще 4,6 млрд грн готовы предоставить доноры", – написал премьер в своем telegram-канале.

Премьер заявил, что деньги на энергоэффективность есть telegram.org/#/im?p=@Denys_Smyhal

Отметим, что члены ОСМД в Украине могут обратиться к государству для получения частичной компенсации средств, затраченных на модернизацию дома. При этом можно выбирать между пакетом А, который состоит из относительно недорогих мероприятий энергоэффективности с высоким уровнем окупаемости инвестиций (к примеру, модернизация инженерных систем дома), и пакетом Б, который включает в себя все меры пакета А, а также теплоизоляцию строительных конструкций (стены, крыши, чердаки, подвалы).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 18 сентября представил бюджет страны на 2021 в Верховной Раде. Среди главных нововведений – огромный дефицит, недостаточны расходы на медицину и образование и скромные рост зарплат.