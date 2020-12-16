Шахов предложил исправить некомпетентность власти в тарифах: снизить их, а не штрафовать людей

Власть в Украине должна остановить рост тарифов на коммунальные услуги, а не "придумывать новые наказания для должников".

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов. По его словам, вместо того, чтобы наказывать должников, власти пересмотреть тарифы.

"За год стоимость коммунальных услуг выросла на 57%, а власть, вместо того, чтобы пересмотреть тарифы, планирует жестко бороться с неплательщиками. Запретить выезд за границу, управлять транспортными средствами, пользоваться оружием, в планах даже отбирать квартиры. "Наш край" требует от власти остановить рост тарифов на коммунальные услуги, а не наказывать должников", – отметил нардеп.

Власть, как отметил Шахов, должна предлагать конкретные пути снижения тарифов.

"Прежде всего нужно расширить финансирование программ, которые будут помогать людям внедрять программы энергоэффективности, а также провести аудит целевого использования заложенных в тариф средств на энергосбережение", – убежден он.

Нардеп подчеркнул: все возможности для снижения тарифов у власти есть, нужно только их использовать.

Напомним, по данным Госстата, за октябрь украинцам насчитали 11 миллиардов гривен за предоставление коммунальных услуг. Это на 57% больше, чем год назад – тогда за октябрь все частные потребители должны были заплатить 7 миллиардов.