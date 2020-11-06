Потребители природного газа жалуются на отсутствие "газового кода" в платежках от облгаза

Потребители природного газа жалуются на то, что в их счетах от облгаза не указано EIC-код потребителя.

Обращение с жалобами начали снова поступать в информационно-консультационный центр "ГазПравда". Сообщение об этом появилось на их сайте в четверг, 5 ноября.

Как отмечается, на сегодня зафиксировано, что счета от "Киевоблгаза", "Винницагаз", "Житомиргаза", "Волыньгаза", "Ривнегаза", "Донецкоблгаза" не содержат "газового кода" потребителя, который крайне нужен для того, чтобы изменить поставщика.

"Как узнать EIC-код На счету за газ он отсутствует, на сайте в личном кабинете "Донецкоблгаз" также", – выразил свою обеспокоенность Виктор из Краматорска.

О том же написал еще один потребитель – Виктор с Житомирщины: "В счете за доставку газа за октябрь от "Житомиргаза" опять нет EIC-кода. Где мне найти этот код? Хочу сменить поставщика газа, который предлагает более низкую цену, а без кода это невозможно".

В "ГазПравде" рассказали, что проблема с отсутствием "газовых кодов" в платежках не является чем-то новым. Поэтому регулятор (НКРЭКУ) обязал всех операторов газораспределительных сетей (облгазы) постановлением № 1661 от 26.08.2020 года отмечать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке: "... на постоянной основе в личных кабинетах (при наличии) и ежемесячно в платежном документе бытового потребителя отмечает его EIC-код (при наличии) его точки коммерческого учета".

"Информация о EIC-коде отмечается в заявлении-присоединение к договорам по распределению и поставке природного газа. Однако не у всех потребителей такие договоры имеются. Потребителю, который не нашел своего ЭИС-кода в платежке от облгазов и в личном кабинете, нужно обратиться на горячую линию облгаза и попросить предоставить EIC-код. Если же облгаз не предоставит информации о EIC-коде потребителя, следует прислать письменную претензию облгазу, а также жалобу в национальный регулятор – НКРЭКУ", – советуют специалисты информационно-консультационного центра "ГазПравда".

Между тем облгаззбуты, аффилированные с облгазами, пытаются отменить требование публикации ЭИС-кодов через суд. Так, в окружном административном суде г. Киева открыто производство по административному делу № 640/24960/20 по иску ООО "НИКОЛАЕВГАЗ СБЫТ" в НКРЭКУ о признании противоправным и недействительным постановления НКРЭКУ от 26.08.2020 № 1611 "Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЭКУ" с момента его принятия.

Отметим, что EIC-код (Energy Identification Code) – это идентификационный код потребителя / газового счетчика потребителя, который представляет собой 16 алфавитно-цифровых символов. Благодаря EIC-кодам осуществляется электронный обмен данными между субъектами рынка природного газа. EIC-код бесплатно предоставляет потребителю облгаз (оператор ГРМ) при подключении к "трубе". Затем оператор ГРМ вносит этот код потребителя в собственную базу данных и передает эти данные оператору ГТС.

Наличие EIC-кода позволяет потребителю быстро сменить поставщика газа. В случае согласия предоставлять услуги новому клиенту поставщик подает запрос в электронную систему оператора ГТС и закрепляет этого потребителя в своем реестре. А система сообщает предыдущего поставщика об отделении этого потребителя с его реестра.